Син Хе Сон и Ким Мён Су в прекрасных декорациях

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Администрация свободной экономической зоны Инчхон (인천경제자유구역청) провела 27 марта рабочую встречу с киностудией Victory Contents, которая занимается съемками сериала «Единственная любовь» (단, 하나의 사랑) для телеканала KBS. В ходе встречи администрация предоставила официальное разрешение на съемку наружного вида Инчхоновского центра искусств, а также на использование его красивейшего концертного зала в качестве съемочной площадки, в котором будут отсняты многие сцены. На мероприятии присутствовал глава администрации свободной экономической зоны Инчхон Ким Чжин Ён, главный управляющий центра искусств Ли Хак Кю, генеральный директор киностудии Victory Contents Чо Юн Чжон, режиссер самого телесериала Ли Чжон Соп, а также исполнители главных ролей - актриса Син Хе Сон и актер Ким Мён Су. Премьера телесериала о любви между холодной и неприступной балериной и ангелом с небес по имени Дан запланирована на май 2019 года.