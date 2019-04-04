TOMORROW X TOGETHER зажгут в реалити-программе

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Новая группа TOMORROW X TOGETHER (сокращено TXT), «младшие братья» известнейшей мужской группы BTS, начинают сотрудничать с музыкальном телеканалом Mnet и запускают реалити-проект. Об этом стало известно 2 апреля от источников, близких к съемочной группе. По их словам, группа TXT приступит к съемкам уже в этом месяце, а премьера реалити-программы запланирована на июнь 2019 года. Также СМИ удалось узнать, что в проекте появятся участники BTS – подопечные продюсерской компании Bighit Entertainment, которая занимается продюсированием TXT, эта новость взбудоражила поклонников обеих групп и только подогрела интерес к новой программе. Напомним, 4 марта TOMORROW X TOGETHER выпустила дебютный альбом «Глава мечты: звезда» (꿈의장: STAR) с заглавной композицией «Однажды, у меня выросли рога» (어느 날 머리에서 뿔이 자랐다), сразу продемонстрировав высокий уровень исполнения и большой потенциал. В первую неделю их трек попал на 140-ую позицию Билборда, а после взобрался на первую строчку чарта Billboard Amazing Artist.