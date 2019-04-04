Син Сон Рок сыграет в новом сериале KBS

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Актер Син Сон Рок утвержден на главную мужскую роль в сериале «Парфюм» (퍼퓸) телеканала KBS 2TV. По сюжету сериала, главная героиня - женщина «за тридцать», посвятившая всю свою жизнь любимой семье и в итоге потерявшая ее, оказывается в безнадежной ситуации. Однако отчаявшаяся героиня волею судьбы становится успешной моделью и встречает мужчину, который боится завязывать серьезные отношения, а еще имеет пятьдесят две разновидности фобий и тридцать пять видов аллергий. Актер Син Сон Рок уже утвержден на роль этого непростого героя, пока на главную женскую роль идет кастинг. На это место претендует популярная актриса Ко Чжун Хи, с которой пока идут переговоры. Премьера сериала предварительно запланирована на июнь 2019 года. Режиссером назначен Ким Сан Хви, отснявший драматический сериал телеканала KBS под названием «Дом куклы» (인형의 집) и исторический сериал «Чжин Би Рок» (징비록/懲毖錄), сценаристкой выступит писательница Чхве Хён Ок.