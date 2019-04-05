Моей реке (한강에게/To My River, 2019)

Посол РФ в РК А. Б. Кулик. Часть 2.
2019-04-05
#Новости шоу-бизнеса l 2019-04-04
Жанр: мелодраматический
Режиссер: Пак Кын Ён
В ролях: Кан Чжин А, Кан Гиль У, Хан Ги Юн и др.
Премьера: 4 апреля 2019 года
Ограничение: детям старше 12-ти лет
Поэтесса Чжин А готовилась выйти замуж за своего давнего возлюбленного Гиль У, пока тот внезапно не попал в аварию...
Теперь каждый ее день похож на предыдущий, она преподает поэзию в университете, встречается с друзьями, преодолевает вновь и вновь нахлынувшую боль и пытается писать стихи, что у нее не получается.
«Не спрашивайте, в порядке ли я. Если вы постоянно будете это спрашивать, мне же придется отвечать, что со мной все в порядке. Но я ведь в не в порядке!».
2019-04-05
2019-04-05 15:36:58
2019-04-05 14:32:26