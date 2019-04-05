Моей реке (한강에게/To My River, 2019)





Жанр: мелодраматический

Режиссер: Пак Кын Ён

В ролях: Кан Чжин А, Кан Гиль У, Хан Ги Юн и др.

Премьера: 4 апреля 2019 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





Поэтесса Чжин А готовилась выйти замуж за своего давнего возлюбленного Гиль У, пока тот внезапно не попал в аварию...

Теперь каждый ее день похож на предыдущий, она преподает поэзию в университете, встречается с друзьями, преодолевает вновь и вновь нахлынувшую боль и пытается писать стихи, что у нее не получается.

«Не спрашивайте, в порядке ли я. Если вы постоянно будете это спрашивать, мне же придется отвечать, что со мной все в порядке. Но я ведь в не в порядке!».