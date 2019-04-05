Поиски останков погибших в Корейской войне принесли первые результаты

Начавшиеся первого апреля в демилитаризованной зоне поиски останков военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны, принесли первые результаты. Обнаружены фрагменты человеческих костей, которые могут принадлежать погибшим военнослужащим. В настоящий момент южнокорейская сторона самостоятельно проводит поисковые работы, так как Север не выразил желания присоединиться к проекту, который, согласно договорённостям от 19 сентября, было решено реализовывать совместно. Эти договорённости были достигнуты в 2018 году в Пхеньяне между представителями военных Юга и Севера. Совместные поиски планировалось проводить в рамках создания в демилитаризованной зоне «пояса мира». В качестве места для пробной реализации проекта была выбрана возвышенность Хвасальмори в провинции Канвондо. Ко времени саммита КНДР и США в Ханое и после него северокорейская сторона заняла более пассивную позицию в реализации межкорейских договорённостей. Первоначально стороны договорились до конца февраля этого года завершить и обменяться списками рабочих групп по осуществлению совместных раскопок. Министерство обороны РК направило Северу список своих представителей, однако в КНДР до сих пор сохраняют молчание. После этого министерство предложило провести межкорейские переговоры военных представителей согласно вышеуказанным договорённостям. Но в Пхеньяне и на этот раз ничего не ответили. В итоге к раскопкам приступили только южнокорейские военные в составе ста человек.





Возвышенность Хвасальмори в провинции Канвондо является местом, где в годы Корейской войны шли ожесточённые бои. Поэтому ожидается, что там удастся найти много останков погибших. Это место являлось своего рода транспортным узлом, в котором сходились пути со стороны Севера в направлении Сеула. Поэтому во время войны там располагался перевалочный пункт, где сосредотачивались северокорейские солдаты и техника перед переброской на фронт. Таким образом, возвышенность Хвасальмори носила стратегический характер. В 1952 году, когда на фронте началась позиционная война, каждая из сторон стремилась занять этот район. Крупные сражения произошли у Хвасальмори в июне и июле 1953 года. Тогда возвышенность переходила из рук в руки, но южнокорейские и союзные силы сумели отбить этот участок. Тогда со стороны РК погибли 180 человек, 16 пропали без вести. Потери противника, в том числе китайских добровольцев, составили 1.300 человек. Помимо этого, бои велись американскими и французскими военными. После войны поиски останков не проводились, учитывая, что Хвасальмори расположена в демилитаризованной зоне. Эксперты полагают, что, помимо южнокорейских солдат, там могут находиться останки около ста американских и французских погибших.





Застой наблюдается и в реализации других межкорейских проектов. До конца прошлого года Север проявлял активную позицию по вопросам ликвидации сторожевых постов в DMZ, отказа от оружия в объединённой зоне безопасности, а также по исследованию водных путей в устье реки Ханган. Однако, как только было принято решение о проведении северокорейско-американского саммита в Ханое, Север резко занял пассивную позицию.



