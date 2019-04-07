Встреча министров обороны РК и США

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Министр обороны Республики Корея Чон Гён Ду встретился первого апреля в Вашингтоне с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Стороны оценили безопасность Корейского полуострова после второго северокорейско-американского саммита, обсудили дальнейшие меры, необходимые для ядерного разоружения Корейского полуострова. Участники встречи подтвердили намерение продолжать сотрудничество, подчеркнув важность союзнических отношений. Они договорились расширить обмен информацией по ядерным и ракетным испытаниям Севера. Действия военных будут проводиться в едином русле с дипломатическими усилиями, направленными на установление мира.

Что касается совместных учений, то Сеул и Вашингтон ранее приняли решение не проводить с этого года командно-штабные учения Key Resolve и полевые манёвры Foal Eagle. В прошлом месяце учения Key Resolve уже проходили в виде компьютерной симуляции для командных постов под названием «Союз 19-1». По оценкам Патрика Шанахана, они прошли крайне успешно. На вопрос журналистов о том, не скажется ли сокращение масштабов учений на готовности к совместным действиям, Шанахан ответил, что считает новые изменения не сокращением, а наращиванием потенциала.

Исполняющий обязанности главы Пентагона также добавил, что во время предстоящих осенних учений будут учтены некоторые прошлые недоработки. Вашингтон в очередной раз подтвердил намерение предоставлять поддержку Сеулу даже после передачи командования своими войсками в военное время южнокорейской стороне. Патрик Шанахан подтвердил также готовность Вашингтона предоставлять Республике Корея «ядерный зонтик».