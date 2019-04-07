Результаты дополнительных парламентских выборов

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3 апреля в двух избирательных округах провинции Кёнсан-Намдо состоялись дополнительные выборы в Национальное собрание. В муниципальном округе Сосан-гу города Чханвона победу одержал единый кандидат от партии Справедливости и правящей Демократической партии Тобуро Ё Ён Гук, за которого было отдано 45,75% голосов. В уезде Косон-гун и городе Тхонёне избран кандидат от партии Свободная Корея Чон Чжом Сик с показателем 59,47%.

Фактически по результатам выборов никого нельзя назвать проигравшим. Партия Свободная Корея считалась претендентом на победу в обоих округах, но проиграла в округе Сонсан-гу города Чханвона из-за объединения партии Справедливости и Демократической партии Тобуро. Если бы партия Свободная Корея одержала победу, то смогла бы занять лидирующую позицию в политической жизни страны, но этого не произошло. Тем не менее, она проиграла с небольшим отрывом в 504 голоса, а это уже серьёзный сигнал для правящей партии, которая не смогла одержать победу ни в одном из округов. Кроме того, результаты выборов свидетельствуют о том, что жители провинции Кёнсан-Намдо снова поддерживают партию Свободная Корея.

Таким образом, распределение мест в Национальном собрании остаётся таким же, как и до дополнительных выборов: 128 депутатов от Демократической партии Тобуро, 114 - от партии Свободная Корея и 29 - от партии Справедливого будущего, то есть три фракции. Однако теперь партия Справедливости восстановила свои 6 мест. Если она объединится с партией Демократии и мира, у которой 14 мест, то сможет сформировать фракционное представительство, и тогда внутри Национального собрания будут снова действовать четыре фракции.