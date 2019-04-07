Золотая моя жизнь (3) 필요 없습니다
2019-04-07
#Говорим как герои сериалов l 2019-04-07
Фраза недели
필요 없습니다
[Пхирё опсымнида]
Не нужно
Грамматика
필요 переводится как «нужда, необходимость». Далее идет 없습니다, которое происходит от прилагательного 없다 «отсутствовать, не иметь». –습니다 это окончание официально-вежливой стили речи. Все вместе получается 필요 없습니다.
저 자료 이미 있어요, 주실 필요 없습니다
- У меня уже есть материалы, не нужно мне давать.
이미 지난 일인데요, 사과할 필요 없습니다.
- Все уже позади, не нужно извиняться.
거기는 따뜻해요. 코트는 필요 없습니다.
- Там тепло. Пальто не надо.
2019-04-07
2019-04-07
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-04-08