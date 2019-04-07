Золотая моя жизнь (3) 필요 없습니다

Фраза недели

필요 없습니다

[Пхирё опсымнида]

Не нужно





Грамматика

필요 переводится как «нужда, необходимость». Далее идет 없습니다, которое происходит от прилагательного 없다 «отсутствовать, не иметь». –습니다 это окончание официально-вежливой стили речи. Все вместе получается 필요 없습니다.





저 자료 이미 있어요, 주실 필요 없습니다

- У меня уже есть материалы, не нужно мне давать.





이미 지난 일인데요, 사과할 필요 없습니다.

- Все уже позади, не нужно извиняться.





거기는 따뜻해요. 코트는 필요 없습니다.

- Там тепло. Пальто не надо.



