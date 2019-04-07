Свежий регулярный альбом певца Чан Бом Чжуна





В рубрике «Новые альбомы» апреля прозвучали треки из третьего регулярного сольного альбома певца Чан Бом Чжуна.

Чан Бом Чжун дебютировал в мире поп-музыки Кореи в составе группы 'Busker Busker', в котором выступают три участника – сам лидер и вокалист Чан Бом Чжун, барабанщик Брэд Ли и басист Ким Хён Тхэ. Известность ребята приобрели в 2011 году благодаря участию в музыкальном теле конкурсе-прослушивании «Суперстар К - 3», где завоевали второе место в финальном раунде. Хотя группа не стала финалистом конкурса, спокойный и неповторимый голос вокалиста группы отчётливо запомнился многим слушателям. И уже в марте 2012-го года группа 'Busker Busker' получила возможность официально дебютировать на сцене, выпустив первый официальный альбом, одноимённый с названием самого коллектива – 'Busker Busker'. Дебютная пластинка имела колоссальный успех, а её главная песня «Увядание вишнёвых цветов» (벚꽃 엔딩) стала настоящим хитом, неизменно появляющимся в хит-парадах Кореи с приходом весны. В сентябре 2013 года 'Busker Busker' представила второй регулярный альбом, но он оказался менее успешным, чем предыдущий. С тех пор группа больше не радовала меломанов новыми альбомами, но официальных объявлений о распаде группы пока не было.

А сольная певческая карьера Чан Бом Чжуна началась в 2014 году. В августе того года он представил свету свой первый официальный сольный альбом. Как известно, исполнитель, будучи ещё неизвестным музыкантом, нередко давал концерты на улицах, в многолюдных местах. Так что у него осталась манера простого и лёгкого исполнения песен, чтобы слушатели легко могли воспринимать музыку. Южнокорейские меломаны приняли сольный альбом певца тепло. И в марте 2016 года Чан Бом Чжун смело выпустил более экспериментальный второй сольный регулярный альбом, но поклонники музыки Чан Бом Чжуна отнеслись ко второму диску певца довольно прохладно. Поэтому, записывая очередной сольный регулярный альбом, Чан Бом Чжун постарался максимально вернуться к звучанию свой ранних музыкальных работ. Однако в диске, конечно, нашлось место и непривычной для певца и его поклонников музыке.

Первой в нашей рубрике прозвучал один из главных треков третьего сольного альбома – песня «В караоке» в исполнении певца Чан Бом Чжуна. А далее мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей ещё один главный трек третьего регулярного альбома - композицию «Мы с тобой не спеша» певца Чан Бом Чжуна. Затем на наших волнах последовала другая свежая композиция «В Ильсан» в исполнении Чан Бом Чжуна. А в завершение очередной рубрики «Новые альбомы» в эфире прозвучала песня «Эта ночь» в исполнении Чан Бом Чжуна, которая, как рассказал сам певец, очень нравится его маленькой дочери.

Напомню, что певец женился в 2014 году, и живёт счастливой жизнью с женой сыном и дочерью. Поздравляем певца с успехом свежего альбома!





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