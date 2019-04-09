Правительство готовит крупный дополнительный бюджет 

Правительственные меры по подготовке дополнительного бюджета с выпуском казначейских облигаций направлены на улучшение экономической ситуации в стране. Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги ранее озвучил три цели формирования дополнительного бюджета. Это решение проблемы микропыли, поддержка экономики, в том числе, активизация экспорта, и создание рабочих мест. Первоначально, когда речь зашла о необходимости выделения дополнительных средств, в качестве главной причины приводилась необходимость решения проблемы микропыли. Однако, учитывая неблагоприятные прогнозы экономического роста, ожидается, что приоритет будет смещён в сторону решения экономических проблем. Меры по решению проблемы микропыли представляют собой закупку оборудования для мониторинга концентрации пыли в атмосфере, списание устаревших дизельных автомобилей и другие подобные мероприятия. В случае с рабочими местами речь идёт о расширении поддержки создания рабочих мест, подходящих для различных поколений, а также об укреплении системы социальных гарантий.





В настоящий момент обсуждается возможность формирования дополнительного бюджета в объёме от 3,5 до 7,8 млрд долларов. Однако статья по борьбе с микропылью, по предположениям, не превысит 875 млн долларов. Таким образом, большая часть субсидий пойдёт на решение экономических проблем. Между тем, мнение о том, что сумма дополнительного бюджета не превысит 7,8 млрд долларов, связано с заявлением вице-премьера Хон Нам Ги. Он, в частности, сказал, что отметка будет установлена в рамках рекомендаций МВФ, согласно которым, для поддержания экономики следует выделить около 8 млрд долларов.





Необходимость выпуска казначейских облигаций связана с нехваткой средств. В бюджете на этот год государственные расходы выросли на 9,5% в годовом исчислении. Сумма остаточных средств, которые можно будет применить в формировании дополнительного бюджета, составляет лишь 55 млн долларов. Поэтому остальные средства будут изыскиваться за счёт облигаций, что, естественно, пойдёт в счет госдолга. Учитывая, что облигации традиционно поступают на баланс центрального банка, велика вероятность того, что это вызовет увеличение инфляции. То есть, выпуск казначейских облигаций нужно максимально ограничить, как и размер дополнительного бюджета. Однако, несмотря на это, отмечается необходимость выделения довольно крупных средств, что связано с непростой ситуацией в экономике. По имеющимся данным, индекс совпадающих индикаторов и индекс опережающих индикаторов снижаются девять месяцев подряд. Подобный спад фиксируется впервые с января 1970 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Кроме того, в феврале отмечено снижение промышленного производства, потребления и инвестиционной активности.



