Новая туристическая стратегия Республики Корея

© YONHAP News

В 2017 году жители всего мира потратили на туризм 1 трлн 340 млрд долларов. Доля туристической отрасли составила 10 процентов мирового ВВП. Данная отрасль входит в тройку крупнейших после топливной и химической промышленности. Именно поэтому южнокорейское правительство поставило задачу развивать туризм, разработав новую стратегию. Подробней об этом мы поговорим с профессором Ли Хуном с кафедры туризма университета Ханян.





Второго апреля президент Мун Чжэ Ин провёл третье совещание по вопросам национальной туристической стратегии. Ключевой тезис мероприятия - «Инновация туристической отрасли». Упор делался на привлечение иностранных туристов и развитие базы внутреннего туризма. Представлена стратегия по достижению к 2022 году показателя в 23 млн иностранных туристов в год и увеличению количества рабочих мест в данной отрасли до 960 тысяч. Прошедшее мероприятие примечательно тем, что президент впервые лично принял в нём участие. Положительным является и то, что он представил подробный план. Особенно впечатляющим было озвучивание стратегии развития туризма.





Правительство обратило внимание на туризм с целью повышения активности экономики. Президент Мун Чжэ Ин обещал оказать всевозможную помощь венчурным компания сфере туризма, создании новых туристических контентов, а также принять меры по смягчению визового режима с другими государствами.





Озвученные меры можно разделить на три раздела. Во-первых, правительство заявило о намерении смягчить визовый режим с Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, странами Юго-Восточной Азии, в том числе, с Индонезией, а также с Индией. Также решено выбрать один город для создания в нём центра глобального туризма, а в четырёх городах сформировать туристические зоны. Особое внимание в создании контентов будет уделено К-РОР и звёздам корейской волны Халлю. Наконец, было объявлено о расширении фонда развития туристических компаний до 200 млрд вон.





Если посмотреть на предпочтения иностранных туристов, то 78% из них посещают Сеул. Менее 10% приходится на остров Чечжудо, Пусан и другие регионы. Это связано с недостатком контента и невысоким качеством услуг. Для решения проблемы несбалансированности правительство решило выбрать город для создания в нём центра туризма. Значительно смягчаются визовые барьеры для туристов. Активно будут применяться контенты корейской культурной волны Халлю и многое другое. К разработке таких широких мер правительство подтолкнула непростая ситуация в туристической отрасли страны.





За прошедшие годы корейская туристическая отрасль значительно продвинулась в количественном плане. С точки зрения качества нужно ещё работать над повышением конкурентоспособности. В последние пять лет количество иностранцев, посещающих страну, ежегодно увеличивалось на 10%. Но ситуация ухудшается из-за различных факторов, в том числе противоречий, Сеула и Токио, а также разногласий с Китаем по размещению комплексов ПРО THAAD. Конкуренция на мировом туристическом рынке растёт. Республика Корея продвинулась вперёд, но необходим новый качественный скачок.





По версии Всемирного экономического форума, Республика Корея занимает 19-е место из 136-ти стран по уровню конкурентоспособности на рынке туризма. Среди преимуществ выделены информационно-коммуникационные технологии, шопинг и удобная транспортная система. Растёт спрос на контенты современной поп-культуры. Поэтому Республика Корея поднялась в рейтинге на 10 позиций по сравнению с 2015-ым годом. Однако проблема в невысоком качестве туристических продуктов, в однотипных туристических маршрутах и в других моментах. Меры правительства по привлечению новых туристов, в сравнении с другими странами, недостаточны.





Япония с 2000 года активно поддерживала туристическую отрасль, объявив о добавлении туризма в стратегию восполнения «потерянного 20-тилетия». Каждые пять лет составляются базовые планы развития туризма. Ежемесячно проводятся заседания правительства. В итоге в прошлом году на туристическую отрасль пришлось 7,4% ВВП и 6,9% рынка трудоустройства. В Корее, между тем, до сих пор нет единого центра управления данным вопросом. А после начала работы нынешнего правительства в администрации президента был упразднён пост советника по вопросам туризма, что является отрицательным фактором для межведомственного взаимодействия. По версии Всемирного экономического форума, Республика Корея занимает лишь 87-ю позицию по объёму расходов правительства на развитие туризма. При этом страна обладает очень свободной и динамичной культурной привлекательностью. Это отражается в К-РОР, драмах, фильмах, исторических памятниках и других контентах. У нас есть много креативных людей, которые, если дать им возможность, могут сделать ещё более богатой всю палитру туристических ресурсов страны. Правительство должно играть роль координатора в сфере туризма, расширяя всестороннюю поддержку.





По данным Корейского института развития, активизация сферы услуг может повысить экономический рост на 1% и создать 150 тыс. рабочих мест. У южнокорейского туризма есть потенциал. Если 12 лет назад страну посетили 6 млн иностранцев, то в 2018 году уже 15 млн. Для дальнейшего роста нужно проанализировать все нюансы и выработать чёткую стратегию!