



«Сабаха» - мистический триллер, снятый режиссером Чан ЧжеХеном. В основе фильма – вымышленная мистическая история с оккультным оттенком. Само название фильма происходит от слова «Сваха», что в переводе с санскрита означает «…и так сказал он». Данное слово также часто используется в буддийских сутрах, где оно стоит, как правило, в самом конце предложения, и означает «да будет так». Подробности вы можете услышать в нашем выпуске.