Визит президента РК в США

Предстоящий 11 апреля в Вашингтоне южнокорейско-американский саммит привлекает всеобщее внимание. Эксперты размышляют, удастся ли его участникам найти решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Преодолеть разницу в позициях КНДР и США, выявленную в ходе саммита в Ханое, будет непросто. Это значит, что сегодня трудно говорить о возможности третьего северокорейско-американского саммита и продолжении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Проблема в том, что стороны по-разному смотрят на понятие денуклеаризации. Такое положение дел говорит о необходимости участия в диалоге Сеула в качестве посредника. В администрации южнокорейского президента звучат такие термины как «достаточно хорошая сделка» и «ранний урожай». Первый предлагает встать на путь поэтапного решения проблемы денуклеаризации Севера. В качестве конкретного метода реализации этого подхода предлагается использовать концепцию «раннего урожая». Другими словами, речь идёт о поэтапном поощрении Севера по мере принятия им конкретных мер по денуклеаризации. Вполне возможно, что возобновление межкорейских экономических программ может стать одной из мер частичного смягчения санкций.

Прогнозы о дальнейшем развитии событий неоднозначные. Большинство экспертов настроены скептически, но некоторые возлагают надежды на формат диалога «Top Down», подразумевающий принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне.Эксперты полагают, что поэтапное решение северокорейской проблемы вряд ли возможно, учитывая, что это не соответствует интересам США. Указывается, что форматы «достаточно хорошей сделки» и «раннего урожая» по сути представляют собой северокорейский метод поэтапной денуклеаризации. В общем, ситуация очень неоднозначная. В некоторых кругах указывается на необходимость искать решение через формат «Top Down», который имеет потенциал, так как стороны нуждаются в выходе из застоя в диалоге.

США продолжают настаивать на сохранении режима максимального санкционного давления на КНДР, и в Вашингтоне даже не рассматривается возможность смягчения санкций. Но, несмотря на это, Дональд Трамп неоднократно говорил о своей открытости к диалогу. Он постоянно подчёркивает, что поддерживает хорошие отношения с северокорейским лидером. Пхеньян хотя и продолжает критиковать Сеул, обвиняя южнокорейское руководство в том, что оно действует с постоянной оглядкой на США, но он практически не использует жёстких выражений, не говоря уже об угрозах. Возможно, в преддверии южнокорейско-американского саммита Пхеньян своим поведением озвучивает некое послание его участникам.



