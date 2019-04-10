



Народная песня «Ариран» всегда занимала важное место в жизни корейцев, а во время Первомартовского движения за независимость - особенно. Тогда песня исполнялась как в оригинальной версии, так и в различных вариациях: ее пели и ополченцы, и солдаты Армии освобождения, и простые люди. Подробнее о вариациях этой знаменитой песни в годы борьбы за независимость вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 409. Песня «Ариран» во время Движения за независимость

* Песня «Ариран» - Ансамбль «Прелюдия»

* Песня «Ку ариран» - Ким Ён У (вокал)

* Песня «Санчжу ариран» - Ким Со Хи (вокал)