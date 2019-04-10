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2019-04-10
#Мелодии Кореи l 2019-04-10
Народная песня «Ариран» всегда занимала важное место в жизни корейцев, а во время Первомартовского движения за независимость - особенно. Тогда песня исполнялась как в оригинальной версии, так и в различных вариациях: ее пели и ополченцы, и солдаты Армии освобождения, и простые люди. Подробнее о вариациях этой знаменитой песни в годы борьбы за независимость вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 409. Песня «Ариран» во время Движения за независимость
* Песня «Ариран» - Ансамбль «Прелюдия»
* Песня «Ку ариран» - Ким Ён У (вокал)
* Песня «Санчжу ариран» - Ким Со Хи (вокал)
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2019-04-10
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