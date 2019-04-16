МВФ сохранил прогноз роста экономики РК на уровне 2,6%

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Международный валютный фонд сохранил октябрьский прогноз роста южнокорейской экономики на этот год - 2,6%. Прогноз роста мировой экономики снижен на 0,4%, и он составляет 3,3%. Такие данные представлены в докладе МВФ, опубликованном 9 апреля. Подобные документы МВФ публикует два раза в год - в апреле и октябре, а в январе и июле вносит необходимые поправки. Прогноз роста мировой экономики понижен уже третий раз за последние девять месяцев. Если прогнозы сбудутся, и рост составит в этом году 3,3%, то это будет самый низкий показатель за последние три года.

Среди факторов, способных оказать влияние на замедление роста мировой экономики, эксперты МВФ назвали ухудшение экономической ситуации в Китае, продолжительные трудности в мировой торговле, ослабление экономических стимулов в Еврозоне и нестабильность рынков развивающихся стран. Эксперты допускают дополнительное понижение прогноза, так как факторов риска наблюдается много - это и финансовый кризис в Италии, и возможный выход Великобритании из Евросоюза без сделки, и чересчур быстрая нормализация валютной политики США.

Южнокорейская экономика крайне зависима от внешнеэкономических факторов, поэтому на ней обычно сказывается ухудшение ситуации в мире. Однако на этот раз прогноз экономического роста в Китае был повышен, что позволило специалистам МВФ не снижать прогнозы для южнокорейской экономики. В октябре прошлого года основные риски Китая были связаны с торговыми войнами с США, однако сейчас эта проблема не стоит так остро, что положительно сказалось и на экономическом прогнозе. Помимо этого, сыграло роль принятие дополнительного бюджета.