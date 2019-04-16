100 лет со дня основания Временного правительства РК

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11 апреля в ряде стран состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-летия основания Временного правительства Кореи. В Сеуле мероприятие прошло в парке Ёыйдо.

Временное правительство было создано активистами Первомартовского движения за независимость и просуществовало 27 лет вплоть до освобождения Кореи от японского колониального ига. После массовых демонстраций, прошедших первого марта 1919 года, японские власти развернули масштабные гонения на борцов за независимость, поэтому многие из них были вынуждены бежать в Китай. Тогда же возникла необходимость создания централизованного органа, который выражал бы волю народа. Сначала было образовано несколько временных правительств, но вскоре они объединились в Шанхае ради общей цели. Временное правительство признавало разделение власти на три ветви и выступало за демократию.

В Шанхае Временное правительство работало до 1932 года, а затем из-за преследований со стороны японцев и начала японско-китайской войны вынуждено было переезжать из одного города Китая в другой. В 1940 году оно закрепилось в китайском Чунцине, где оставалось до освобождения Кореи в 1945 году. Именно в этот период оно работало наиболее активно. Была создана Корейская армия освобождения, которая вместе с войсками антигитлеровской коалиции участвовала в боях против Японии в Китае, Индии и Бирме. Благодаря поддержке китайского правительства, была развёрнута активная внешнеполитическая деятельность. Каирская декларация, которую в 1943 году подписали лидеры США, Великобритании и СССР, предусматривала предоставление независимости Корее.

После окончания Второй мировой войны Временное правительство Кореи так и не было признано официальным органом, и поэтому члены правительства и Армии освобождения возвращались на родину обычными гражданами, а правительство страны было сформировано под руководством США. Тем не менее, Конституция Республики Корея закрепляет законность Временного правительства, которое заложило демократические и организационные основы государства.