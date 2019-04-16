Результаты северокорейско-американского саммита

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11 апреля в Вашингтоне состоялся южнокорейско-американский саммит, в ходе которого обсуждён широкий круг вопросов. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил желание провести очередной межкорейский саммит. В ответ Дональд Трамп попросил держать его в курсе изменений позиции Пхеньяна в ходе межкорейских контактов. Таким образом, вероятно, процесс подготовки к межкорейскому саммиту ускорится. Существуют предположения, что он может состоится 27 апреля, в первую годовщину заключения Пханмунчжомской декларации.

В пресс-релизе по итогам южнокорейско-американского саммита говорится, что стороны сошлись во мнении о необходимости установления мира и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, лидеры двух стран также подтвердили позицию о сохранении формата диалога «TopDown», подразумевающего принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. Трамп напомнил о своей готовности к диалогу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В свою очередь Мун Чжэ Ин выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с американским коллегой, чтобы внести свою лепту в процесс переговоров о денуклеаризации между КНДР и США.

Стороны обменялись также мнениями по вопросам взаимной торговли и безопасности, затронув тему межкорейских экономических отношений. Они отметили, что их улучшение благотворно повлияет на переговоры о денуклеаризации. США пока настаивает на «большой сделке», так как считается, что именно санкции заставили КНДР выйти на переговоры. Однако Ким Чон Ын начал ставить акцент на опору на собственные силы. На этом фоне предстоящий межкорейский саммит станет важным этапом на пути дальнейшего развития ситуации.