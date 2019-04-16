Первый сольный мини-альбом певца Чэна





В рубрике «Звёзды K-POP» апреля прозвучали песни из первого сольного мини-альбома певца Чэна. Как известно, исполнитель является участником бойз-группы ‘EXO’, в составе которой дебютировал в 2012 году. В группе он отвечает за главные вокальные партии. Поэтому неудивительно, что исполнитель предпочёл украсить свой первый альбом удивительно красивыми балладами, затрагивающими глубины сердца.

Ранее Чэн записал несколько композиций для музыкальных дорожек к южнокорейским сериалам, которые имели успех. Известность в качестве сольного исполнителя Чэну подарила песня 'Everytime', спетая для сериала «Наследники солнца» (태양의 후예) телеканала KBS2, записанная в феврале 2016 года. Ну, а в марте текущего года представитель музыкального агентства 'SM Entertainment' официально объявил, что Чэн готовится к выпуску первого сольного альбом. Пластинка появилась на свет 1 апреля, а вошли в него в общем шесть песен. А открыл нашу рубрику её главный трек – композиция «Расстанемся, когда апрель пройдёт» певца Чэна.

У поклонников Чэна были высокие ожидания насчёт сольных композиций певца. Все они оправдались. Можно с уверенностью сказать, что первый сольный альбом Чэна удался на славу. Композиции из его сольного альбома очень скоро взлетели на вершины популярнейших музыкальных хит-парадов страны. Мини-альбом 'April, and a flower' и его главный трек украсили первые строчки популярных южнокорейских музыкальных чартов 'Melon', 'Genie', 'Bugs', 'Naver'. Кроме того, альбом Чэна добился внушительного успеха и на международном уровне, возглавив чарты 'iTunes' в более чем 32-х странах. Далее на наших волнах прозвучала другая песня «Цветок» из сольного альбома певца Чэна.

В одном из своих интервью Чэн сказал, что работая над сольным альбомом, он меньше всего думал о рейтингах. По его словам, все мысли были заняты лишь тем, как выразить бескрайнюю признательность всем, кто любит его творчество. Певец, как оказалось, не ожидал такого быстрого и большого успеха. Но он, конечно, доволен и счастлив, что многие проявили интерес к его сольным песням.

Затем на наших волнах прозвучала композиция «Рисуя тебя» певца Чэна. А в завершение очередной рубрики прозвучала ещё одна сольная композиция под названием «То, что я хотел сказать» в исполнении певца Чэна.





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