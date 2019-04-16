Золотая моя жизнь (4) 가물가물하다

Фраза недели

가물가물하다

[Камул гамул хада]

Не припоминаю

Грамматика

Наречие 가물가물 имеет значение «мерцающие огоньки». Отсюда переносное значение «бледно, смутно, неотчетливо, неясно». К нему добавляется связка –하다, которое оформляет прилагательное. В итоге все вместе 가물가물하다. На корейском оно применяется, когда нужно сказать об отсутствии или частичном отсутствии памяти, поэтому мы перевели это выражение как «не припоминаю».





내가 책을 어디에 뒀더라? 가물가물하다

- Куда это я положила книгу? Не припоминаю.





뭐? 내가 밥 사준다고 했다고? 가물가물하다.

- Что? Я разве я говорила, что буду угощать? Не припоминаю.





우리가 마지막으로 만난 게 언제더라? 가물가물하다.

- Когда мы в последний раз встречались? Не припоминаю…



