Несовершеннолетняя (미성년/Another Child, 2019)

Мир режиссера Чан ЧжэХёна
2019-04-16
#Новости шоу-бизнеса l 2019-04-11
Жанр: драма
Режиссер: Ким Юн Сок
В ролях: Ём Чжон А, Ким Со Чжин, Ким Хе Чжун и др.
Премьера: 11 апреля 2019 года
Ограничение: детям старше 15-ти лет
«Ты знаешь?»
«А как мне не знать. Живот уже вырос...»
Ученицы одной и той же школы Чу Ри и Юн А встречаются на крыше своей школы, чтобы поговорить о том, что же недавно произошло между отцом Чу Ри Тэ Воном и матерью Юн А по имени Ми Хви.
Пока Чу Ри любыми способами пытается остановить надвигающуюся катострофу и скрывает правду от своей мамы Ён Чжу, Юн А говорит, что ей наплевать на взрослые разборки и старается не вмешиваться в ситуацию.
Но в один прекрасный день Юн А находит потерянный Чу Ри мобильный телефон и сохраняет себе номер Ён Чжу. Теперь эта большая тайна становится известна Ён Чжу, а увидевшая всю эту картину Чу Ри впадает в отчаяние...
Эта история между двумя семьями перевернет все вверх дном.
2019-04-16
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