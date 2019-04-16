Несовершеннолетняя (미성년/Another Child, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Ким Юн Сок

В ролях: Ём Чжон А, Ким Со Чжин, Ким Хе Чжун и др.

Премьера: 11 апреля 2019 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





«Ты знаешь?»

«А как мне не знать. Живот уже вырос...»





Ученицы одной и той же школы Чу Ри и Юн А встречаются на крыше своей школы, чтобы поговорить о том, что же недавно произошло между отцом Чу Ри Тэ Воном и матерью Юн А по имени Ми Хви.

Пока Чу Ри любыми способами пытается остановить надвигающуюся катострофу и скрывает правду от своей мамы Ён Чжу, Юн А говорит, что ей наплевать на взрослые разборки и старается не вмешиваться в ситуацию.

Но в один прекрасный день Юн А находит потерянный Чу Ри мобильный телефон и сохраняет себе номер Ён Чжу. Теперь эта большая тайна становится известна Ён Чжу, а увидевшая всю эту картину Чу Ри впадает в отчаяние...





Эта история между двумя семьями перевернет все вверх дном.