Су Чжи снова сделала пожертвование

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Известная певица и киноактриса Су Чжи снова продемонстрировала щедрость души. На этот раз она отдала крупную сумму в 100 миллионов вон на восстановление от лесных пожаров в северной провинции Канвон. По информации новостного агенства OSEN от 8 апреля, Су Чжи перечислила средства на счета Всекорейской ассоциации помощи пострадавшим при стихийных бедствиях с просьбой потратить сумму на жителей пострадавших городов Косон, Сокчхо и др. Артистка является одной из самых активных в плане пожертвований звезд в Корее – в 2014 году она неоднократно помогала малоимущим слоям населения и больным детям, в 2015 году зарегистрировалась в сообщество под названием «Общество почета», в которое входят исключительно крупные жертвователи, в 2017 и 2018 году Су Чжи отдала по 100 миллионов вон на борьбу с детской онкологией и лейкемией, также в прошлом году она перечислила по 20 миллионов вон корейской организации помощи одиноким матерям и международной организации, занимающейся сбором средств для улучшения качества образования в Лаосе и Вьетнаме, и это далеко не весь список «щедрого ангелочка Су Чжи».