Чу Чжин Мо и Мин Хе Ён сочетаются узами брака

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Сорокапятилетний актер Чу Чжин Мо, известный в Корее и за ее пределами актер, предложил руку и сердце своей девушке Мин Хе Ён, которая младше его на десять лет, свадьба состоится в июне этого года. Официальная сторона Чу Чжин Мо заявила: «На данный момент актер задействован в съемках телесериала, мы пока что знаем, что они только определились с датой и местом проведения свадьбы. Торжество пройдет без СМИ, в кругу самых близких людей, пройдет тихо и без шума». Известно, что Мин Хе Ён окончила факультет медицины Сеульского государственного университета и работает врачом семейной медицины, за свою яркую внешность ее также называют «Ким Тхэ Хи в медицинских кругах». (корейская актриса Ким Тхэ Хи считается эталоном красоты в Корее, прим.редакции). Невеста популярного актера принимала участие в телепрограммах о здоровье и красоте в качестве специалиста, где делилась с телезрителями полезными медицинскими советами. Известно, что Чу Чжин Мо и Мин Хе Ён познакомились через общих знакомых, в январе этого года после появления в Сети слухов о романе между ними официально подтвердили романтические отношения. Их свадьба пройдет на острове Чечжу в июне, на которой будут присутствовать только родные и близкие люди.