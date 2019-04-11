Ын Гван из группы BTOB

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Участник мужской поп-группы BTOB по имени Со Ын Гван пожертвовал 20 миллионов вон. По информации Всекорейской ассоциации помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, Ын Гван перечислил 20 миллионов вон на восстановление разрушенных при лесных пожарах в провинции Канвон хозяйств. Напомним, 21 августа 2018 года Со Ын Гван был принят на службу в военную часть номер 27 в окрестностях города Хвачхон северной провинции Канвон, где уже в течение девяти месяцев отдает долг Родине. Увидев собственными глазами последствия лесных пожаров, Ын Гван решил пожертвовать немаленькие деньги. Крупный лесной пожар случился 4 апреля между городами Косон и Сокчхо, на помощь местным жителям откликнулись многие звезды, включая певицу и актрису Пэ Су Чжи, шоумена Кан Хо Дона, Ю Чжэ Сока, известного актера Ли Бён Хона, его супругу – актрису Ли Мин Чжон, певца PSY и др.