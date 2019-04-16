Президент РК подтвердил готовность к очередному межкорейскому саммиту

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин подтвердил стремление активно продвигать межкорейский саммит. Это связано с тем, что лидеры КНДР и США обозначили желание продолжить диалог. Ким Чон Ын и Дональд Трамп, в частности, указали на возможность проведения третьего двустороннего саммита. В этой связи Мун Чжэ Ин намерен обеспечить его успех через межкорейский диалог. Американский президент заявил о возможности проведения ещё одной встречи с Ким Чон Ыном 11 апреля в ходе переговоров с Мун Чжэ Ином. Председатель Госсовета КНДР выразил аналогичную позицию 12 апреля в ходе выступления на сессии Верховного народного собрания. Также стоит отметить, что Дональд Трамп и Ким Чон Ын подтвердили взаимное доверие. Первый назвал отношения с северокорейским лидером «отличными», а второй заявил, что поддерживает с главой США «прекрасные» отношения. Между тем, в Вашингтоне лидеры РК и США развеяли опасения по поводу дальнейшего сохранения формата диалога «Top Down». Под ним, напомним, подразумевается принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. Они, в частности, указали на неотъемлемость этого метода в процессе налаживания мира на Корейском полуострове.





Стороны выразили готовность к диалогу, но никто не указал на желание пойти на уступки. Дональд Трамп продолжает настаивать на политике санкционного давления на КНДР в рамках концепции «Большой сделки». В своей речи на сессии Верховного народного собрания Ким Чон Ын также подчеркнул, что не намерен идти на уступки. Конечно, это может быть всего лишь частью борьбы за лучшие позиции перед возобновлением диалога. Но, по факту, сейчас разногласия сторон очень велики. Поэтому найти выход из ситуации будет не просто. Именно поэтому внимание уделяется роли РК. Северокорейский лидер Ким Чон Ын заявлял, что южнокорейской стороне не стоит выступать в качестве посредника, заняв место непосредственного участника ситуации, что позволит сократить разногласия между КНДР и США. То есть, Север призывает Юг в предпринимаемых действиях проявлять свою позицию.





В настоящий момент все три стороны занимают различные друг от друга позиции. Подход «Большой сделки», который продвигают США, подразумевает снятие санкций в обмен на единовременную и полную денуклеаризацию КНДР. В Пхеньяне настаивают на поэтапном методе решения ядерной проблемы. РК предлагает нечто среднее между этим, указывая на возможность достижения полной денуклеаризации, но не сразу, а постепенно. Но ни США, ни Север пока не дали положительного ответа на идею РК. Поэтому Мун Чжэ Ину, по прогнозам экспертов, будет очень не просто выполнить свою роль посредника. На этом фоне от успеха межкорейского саммита во многом будет зависеть, затянется ли охлаждение в отношениях КНДР и США.



