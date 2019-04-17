Компания «Чхонсон Пэкча» - производитель белого фарфора Чхонсон

© Cheongsong BAEKJA

С третьего по седьмое апреля в сеульском выставочном центре COEX проходила выставка трендов домашнего интерьера и сопутствующих составляющих Seoul Living Design Fair. В ней приняли участие более трёхсот компаний, а количество посетителей составило 286 тысяч человек. Мы познакомим вас с некоторыми участниками выставки. Первая на очереди компания «Чхонсон Пэкча» (Cheongsong BAEKJA / 청송백자), которая была удостоена награды Living Design Award. Подробнее о ней нам расскажет начальник отдела промышленного менеджмента Культурно-туристического фонда Чхонсон г-жа Чон Си Хён.





В настоящий момент компания «Чхонсон Пэкча» не имеет офлайн- магазина. Мастер гончарного дела, возглавлявший наше производство, г-н Ко Ман Гён скончался в прошлом году. Сейчас компанией управляют четыре его последователя. Мы работаем в уезде Чхонсон-гун провинции Кёнсан-Пукто. В выставке Seoul Living Design Fair мы участвуем 9 лет подряд. Белый фарфор Чхонсон производится в одноимённом регионе по технологиям, сохранившимся со времён государства Чосон. Традиции белого фарфора Чхонсон сохранялись около пятисот лет. Во время протектората Японии создание белого фарфора было прекращено. Мы восстановили его лишь 10 лет назад. Мы нашли печи и другие рабочие инструменты тех времён, восстановив технологию и традиции.





На выставке Seoul Living Design для изделий «Чхонсон Пэкча» был организован отдельный показ. В 20-30-е годы прошлого века изделия из белого фарфора Чхонсон вывозились в Японию, где высоко ценили качество работы местных гончаров. Со временем традиция изготовления белого фарфора стала исчезать, а в 1950 году создание таких изделий было практически прекращено. Тогда мастер Ко Ман Гён начал работу по восстановлению технологии, благодаря чему сегодня мы можем увидеть красоту, культура которой сохраняется более пятисот лет.





© Cheongsong BAEKJA

Мы изготавливаем белый фарфор по старым технологиям подготовки керамического порошка, замеса и других. Из-за тонкости материала мы обрабатываем изделия при более высоких температурах - от 1.200 до 1.300 градусов. Все облицовочные работы осуществляются вручную. Мы считаем, что стремление придерживаться традиционных методов работы позволит повысить ценность фарфора. Наши клиенты ждут заказа до полутра месяцев. Мы не стремимся к наращиванию больших объёмов производства и прибыли. Для нас главное – сохранить традиции.





При производстве фарфора «Чхонсон Пэкча» применяется не глина, а особый белый камень, который добывается только в регионе Чхонсон. Этот камень перемалывается, а затем много раз просеивается. Только мельчайший порошок идёт в дело. На подготовку уходит много времени и сил. В изделиях используется минимум сырья, поэтому они получаются очень тонкими. Между тем, несмотря на применение традиционных технологий, «Чхонсон Пэкча» не стоит на месте, проводя различные исследования и разработки.





Если посмотреть на стиль потребления молодого поколения, то сразу видно, что, в отличие от прошлого, когда хотя бы раз в день поесть удавалось не всегда, нынешняя молодёжь с большим трепетом относится к вопросу питания, времяпрепровождения с друзьями и в одиночку. Мы стараемся выпускать продукцию с учётом таких трендов. Это, к примеру, набор посуды для одного человека и другие. Ежегодно наши новинки полностью распродаются. Люди больше внимания уделяют трапезе. Радует то, что многие люди повышают чувство комфорта и удовлетворённости, используя наши изделия.





Белый фарфор из Чхонсона и во время династии Чосон, и сейчас пользуется спросом. Для этого изделия из белого фарфора создаются с учётом последних трендов. Они сочетают в себе красоту традиций. Благодаря разносторонним усилиям мастеров, на выставке изделия «Чхонсон Пэкча» пользовались большим успехом. Это не удивительно: они отражают душу мастера, который создаёт каждое изделие. Благодаря такому трепетному подходу бренд белого фарфора Чхонсон сохраняется более пятисот лет. Это часть культурного богатства Кореи.