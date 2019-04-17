Мир режиссера Чан ЧжэХёна

Бойз-группа «Бантхан сонёндан» бьет рекорды с новым альбомом!
2019-04-17
#Пять минут о кино l 2019-04-16
Чан ЧжеХен - режиссер фильма «Сабаха», который мы представили в прошлом выпуске. Несмотря на то, что в послужном списке этого режиссера всего две крупных работы, он уже завоевал симпатии зрителей и кинокритиков и занял прочное место среди именитых режиссеров страны. В Южной Корее снова возвращается мода на фильмы ужасов, которая уходила на второй план в конце 2000 – начале 10 годов, и Чан ЧжеХен, несомненно, стоит у истоков возвращения этой моды на экраны страны. Подробнее вы можете узанать в очередном выпуске!
2019-04-17
2019-04-16
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-04-16