Мир режиссера Чан ЧжэХёна

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Чан ЧжеХен - режиссер фильма «Сабаха», который мы представили в прошлом выпуске. Несмотря на то, что в послужном списке этого режиссера всего две крупных работы, он уже завоевал симпатии зрителей и кинокритиков и занял прочное место среди именитых режиссеров страны. В Южной Корее снова возвращается мода на фильмы ужасов, которая уходила на второй план в конце 2000 – начале 10 годов, и Чан ЧжеХен, несомненно, стоит у истоков возвращения этой моды на экраны страны. Подробнее вы можете узанать в очередном выпуске!