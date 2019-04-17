В РК почтили память жертв трагедии парома «Сэволь»

Поминовение жертв трагедии парома «Сэволь» нацелено прежде всего на недопущение повторения подобного в будущем. Пассажирский паром «Сэволь» 16 апреля 2014 года затонул в море недалеко от побережья уезда Чиндо-гун провинции Чолла-Намдо. На его борту находились 476 человек, 304 из которых погибли или до сих пор числятся пропавшими без вести. Большая часть жертв трагедии - это ученики старшей школы Танвон города Ансана, которые в рамках школьной программы направлялись на остров Чечжудо. Спасти удалось лишь 172 человека. Конечно, многих жертв можно было избежать. Масштабы трагедии значительно усугубились из-за неверных действий капитана и экипажа, когда судно начало тонуть. Много вопросов вызвали также действия морской полиции. Особый интерес вызывает то, что когда паром уже начал тонуть, по громкой связи пассажирам было дано указание оставаться на местах. В итоге, они находились в каютах, не пытаясь спастись. В это время капитан и команда покинули судно. Морская полиция отправилась к месту трагедии. Но из-за неправильных решений руководства время было упущено.





В ходе расследования были выявлены ещё более серьёзные проблемы, которые и стали основной причиной затопления парома. Среди них резкая смена направления судна, перегруз, изменение конструкции в ходе ремонта и другие. Все ответственные за это понесли наказание. Бывший председатель компании «Чхонхэчжин хэун», владевшей паромом «Сэволь» , Ю Бён Он скончался, находясь в бегах. В январе 2015 года начала работу специальная следственная комиссия, призванная раскрыть детали трагедии. Но она завершила свою деятельность, так и не проведя расследования из-за скандалов вокруг следственных полномочий и права на возбуждение судебного дела. В апреле 2017 года паром «Сэволь» был поднят со дна моря. В этой связи эксперты приступили к изучению судна, но так и не пришли к единому выводу. Был представлен отчёт о том, что вероятнее всего причина потопления носит комплексный характер, включая перегруз, изменение конструкции судна и другие факторы. При этом не исключается вероятность внешнего воздействия. В марте 2018 года начала работу вторая специальная следственная комиссия. Общественные организации и члены семей жертв трагедии требуют наказания 18 лиц, причастных к катастрофе.





На данный момент важнейшей целью выяснения всех деталей инцидента является стремление предотвратить подобные происшествия в будущем. В первую очередь нужно разобраться с предположениями о том, что паром«Сэволь» затонул из-за столкновения с каким то объектом. Внесены поправки в закон, ужесточающие правила изменения конструкции судов. Но пока сложно говорить о достаточности этих мер. Эта трагедия значительно повысила понимание вопросов безопасности в южнокорейском обществе и помогла улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации. Однако нельзя отрицать того, что до сих пор все проблемы решить не удаётся. Поэтому нужно продолжать работу по выяснению истины и предотвращению таких трагедий в будущем.



