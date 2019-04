Бойз-группа «Бантхан сонёндан» бьет рекорды с новым альбомом!

© NBC / Alex Schaefer

12 апреля 2019 года бойз-группа «Бантхан сонёндан» выпустила свежий мини-альбом под названием ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA'. Никто не сомневался, что очередная работа исполнителей привлечет всеобщее внимание любителей K-Pop музыки. По данным от 14 апреля 2019 года, главный трек 'Boy With Luv' нового альбома 'MAP OF THE SOUL: PERSONA' группы «Бантхан сонёндан» занял третье место в музыкальном чарте 'Global Top 200' стримингового сервиса 'Spotify'. Такого результата не удавалось установить ни одному из южнокорейских исполнителей ранее! Помимо этого, 14 числа стало известно, что первого мая группа «Бантхан сонёндан» выступит на сцене 'Billboard Music Awards' в Лас-Вегасе, США,. Подробнее об этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 17 апреля.