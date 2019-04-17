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Мён Чжи начала разговаривать с Siri в Англии. Однажды она случайно долго нажала на главную кнопку телефона, и программа сама с ней заговорила. Девушка обрадовалась ей, словно старому другу.









В нерешительности я недолго молчала, а затем вдруг задала нелепый вопрос:

- Что становится с человеком после смерти? Ненадолго в воздухе повисла тишина, а затем Siri спросила в ответ:

- Куда вы хотите пойти?





-”무엇을 도와드릴까요?”

잠시 무슨 말을 해야 하나 고민하다, 뜬금없는 질문을 던졌다.

“사람이 죽으면 어떻게 되나요?”

짧은 침묵이 흘렀다.

이윽고 시리가 되물었다.

-“어디로 가는 경로 말씀이세요?”

....

-“어디로 가고 싶으신가요?”









#Из интервью с писательницей Ким Э Ран:

Этот вопрос я и сама задавала Siri. Казалось бы, это вопрос о смерти, но по ответу получается, что как будто вопрос о жизни. Этим диалогом я хотела заставить героиню и читателей задуматься о направлении жизни.









Перед глазами мелькал взгляд ребенка, который, захлебываясь водой, даже не мог прокричать "Спасите!" и изо всех сил тянул руки к этому миру. Я до сих пор была зла за то, что ты потратил свою жизнь на спасение другого.

А обо мне ты не подумал? Я кромсала и взвешивала душу ушедшего человека.

Но натолкнувшись на лежавшие передо мной слова, я представила, как ты обнаружил ребенка. Я вдруг увидела, как испуганными глазами одна жизнь смотрела на другую. И я так невыносимо затосковала по тебе...





살려주세요, 소리도 못 지르고

연신 계곡물을 들이키며

세상을 향해 길게 손 내밀었을 그 아이의 눈이 아른댔다.





나는 당신이 누군가의 삶을 구하려

자기 삶을 버린데 아직 화가 나 있었다.

내 생각은 안 했을까.

떠난 사람의 마음을 자르고 저울질 했다.

그런데 거기 내 앞에 놓인 말들과 마주하자니

그 날 그곳에서 처음 제자를 발견했을

당신의 모습이 그려졌다.

놀란 눈으로 하나의 삶이 다른 삶을 바라보는 얼굴이 떠올랐다.

그러자 당신이 못 견디게 그리워졌다









Писательница Ким Э Ран дебютировала в 2002 году с рассказом «Дом, в котором не стучатся». В 2003 году Ким Э Ран стала лауреатом литературной премии газеты «Хангук ильбо».