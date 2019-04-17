Глава 4. Король Сок Тхаль Хэ (1)

Это происходило, когда государством Силла управлял второй король Нам Хэ. К морскому берегу страны Карак-кук, откуда-то приближалась какая-то лодка. Для вашего сведения, Карак-кук – это Кымгван Кая – страна короля Ким Суро. Король Ким Суро и его народ увидел лодку. Они приветствовали её танцами.

Однако лодка проплыла мимо и доплыла до пристани Ачжин-пхо рядом с деревней Хасочжи-чхон. У пристани стояла какая-то бабушка, и она увидела что-то странное: «Странно, ведь там ничего нет, кроме моря, а почему сороки там собрались и сильно кричат?»

Она подошла поближе и увидела, что там стоит лодка, в которой находится огромный ящик - 6 метров длиной и почти 4 метра шириной. Бабушка крепко привязала лодку к дереву, чтобы никто не пытался её угнать. Ей непонятно было, хорошее ли это явление или нет. Поэтому она начала молиться богу. После молитвы она открыла ящик, и там нашла красивого мальчика с семью видами сокровищ и слугами.

Бабушка хорошо угощала всех их в течение семи дней. На седьмой день мальчик наконец-то начал говорить: «Я приехал из страны Ёнсон-гук. Мой отец – король Хамдальпха. Он женился на принцессе из государства Чокнё-гук. У них долго не было детей. Поэтому отец молился богу семь лет, и в конце концов королева забеременела. Однако она родила большое яйцо, а не человека. Королю это показалось дурным предзнаменованием. Он решил отправить его на лодке, положив в ящик со слугами и сокровищами. Из этого яйца родился я. При отправке мой отец выразил желание, чтобы я построил своё государство и дом там, куда я доплыву. Как только лодка вышла в море, откуда-то появился красный дракон, который защитил нас и помог доплыть до этого места».

После рассказа мальчик со своими слугами поднялся на гору Тхохамсан. В течение недели мальчик искал идеальное место для проживания. В конце концов он нашел такое место, однако там уже жил человек по имени Хо Гон. Мальчик решил обмануть его, чтобы отобрать у него это место. Мальчик незаметно закопал точильные камни и уголь в землю около дома Хо Гона. На следующий день утром мальчик пришёл к нему и сказал: «Верните мне дом пожалуйста. В этом доме раньше жили мои предки, следовательно это место принадлежит мне».