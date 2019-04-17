



В начале 20 века исполнители корейской традиционной музыки начали ставить спектакли, в которых пели музыкальные сказы пхансори. Ближе к середине века этот жанр популяризовался. Появился даже отдельный жанр женского спектакля, в котором женщины наконец могли играть главные роли и реализовывать свой потенциал. Всё это несомненно положительно сказалось на популяризации традиционной музыки. Узнайте подробнее в нашем выпуске.





Выпуск 410. Популяризация традиционной музыки

* Отрывок из спектакля «Принцесса Сонхва», в котором король Муван впервые видит принцессу - Чо Ён Сук, Хан Хе Сон (вокал)

* Мелодия «Лес» - Хван Бён Ги (композитор, исполнитель)

* Мелодия «Манчжончхун» (аранжировка Ким Бо Хён) - Квон Сон Хи (вокал), Сеульский оркестр народных инструментов