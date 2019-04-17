Бойз-группа «Бантхан сонёндан» бьет рекорды с новым альбомом!
2019-04-17
#Мелодии Кореи l 2019-04-17
В начале 20 века исполнители корейской традиционной музыки начали ставить спектакли, в которых пели музыкальные сказы пхансори. Ближе к середине века этот жанр популяризовался. Появился даже отдельный жанр женского спектакля, в котором женщины наконец могли играть главные роли и реализовывать свой потенциал. Всё это несомненно положительно сказалось на популяризации традиционной музыки. Узнайте подробнее в нашем выпуске.
Выпуск 410. Популяризация традиционной музыки
* Отрывок из спектакля «Принцесса Сонхва», в котором король Муван впервые видит принцессу - Чо Ён Сук, Хан Хе Сон (вокал)
* Мелодия «Лес» - Хван Бён Ги (композитор, исполнитель)
* Мелодия «Манчжончхун» (аранжировка Ким Бо Хён) - Квон Сон Хи (вокал), Сеульский оркестр народных инструментов
2019-04-17
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2019-04-17
2019-04-18 10:59:42