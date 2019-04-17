Перспективы четвёртого межкорейского саммита

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Сеул и Вашингтон предприняли шаги, чтобы сохранить переговорный процесс, прерванный после неудачного саммита между КНДР и США в Ханое. Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подтвердили принцип денуклеаризации Северной Кореи и необходимость поддерживать северокорейско-американский диалог. Приняв во внимание выступление главы КНДР Ким Чон Ына на сессии Верховного народного собрания, Мун Чжэ Ин решил выступить с предложением о проведении четвёртого межкорейского саммита. Пока неясно, примет ли Пхеньян, усиливший в последнее время нападки в адрес Сеула, предложение южнокорейского лидера. В нашем разговоре принимает участие господин Чо Сон Рёль, научный консультант Института стратегии национальной безопасности.