Перспективы четвёртого межкорейского саммита

Бойз-группа «Бантхан сонёндан» бьет рекорды с новым альбомом!
2019-04-17
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-04-18
Сеул и Вашингтон предприняли шаги, чтобы сохранить переговорный процесс, прерванный после неудачного саммита между КНДР и США в Ханое. Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подтвердили принцип денуклеаризации Северной Кореи и необходимость поддерживать северокорейско-американский диалог. Приняв во внимание выступление главы КНДР Ким Чон Ына на сессии Верховного народного собрания, Мун Чжэ Ин решил выступить с предложением о проведении четвёртого межкорейского саммита. Пока неясно, примет ли Пхеньян, усиливший в последнее время нападки в адрес Сеула, предложение южнокорейского лидера. В нашем разговоре принимает участие господин Чо Сон Рёль, научный консультант Института стратегии национальной безопасности.
2019-04-17
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2019-04-17
2019-04-18 10:59:42