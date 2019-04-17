Северокорейский язык

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После образования в 1948 году двух корейских государств на Юге и Севере каждое из них пошло собственным путём. Не стал исключением и язык. Северокорейский режим использует язык не только как средство коммуникации между людьми, но и как идеологическое оружие. В Северной Корее считают, что в их языке сохранено больше корейских традиций, чем в «стандартном языке» южан. Что собой представляет корейский язык в КНДР, или «чосонмаль», мы постараемся выяснить вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.