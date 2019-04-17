Поп-группа BTS вошла в список TIME «100 самых влиятельных людей»

Известная южнокорейская поп-группа «Бантхан сонёндан» (BTS) и председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Ли Хве Сон вошли в список «100 самых влиятельных людей» за 2019 год по версии американского журнала Time. Список составлен в пяти категориях – «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны». Группа BTS попала в категорию «Артисты» наряду с американским актёром и продюсером Дуэйном Джонсоном, певицей Арианой Гранде и другими. Ли Хве Сон попал в категорию «Лидеры», которую возглавили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск и другие.

Недавно BTS представила новый альбом 'Map of the Soul: Persona'. Он сразу возглавил чарт Billboard 200, занял первое место в хит-параде Великобритании OfficialCharts и японском чарте Oricon. Южнокорейские певцы уже были в топе Billboard, а лидерство в OfficialCharts фиксируется впервые. Американская певица Холзи написала рекомендацию для «Бантхан сонёндан». Она помогала при создании титульной песни нового альбома «Стихи для маленьких вещей». Холзи сказала, что за песнями BTS стоит позитивное послание для воспитания уверенности в себе. По мнению экспертов, если такая тенденция продолжится, то вполне возможно получение музыкальной премии Американской академии звукозаписи Grammy. Отмечается, что достижения BTS объясняются чувством сопереживания в песнях, перед которым нет различий в возрасте, расе и национальности. Также указывается на высокий профессионализм группы, который выражается в завершённости песен и самоконтроле.

Председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ли Хве Сон вошёл в список «100 самых влиятельных людей» в категории «Лидеры». Его главной заслугой называют специальный доклад о повышении средней температуры на Земле на 1,5 градуса по сравнению с периодом промышленной революции. Межправительственная группа экспертов по изменению климата - это организация, в обязанность которой входит подготовка доклада по оценке климатических изменений в мире. Она была образована в 1988 году. Членами организации являются 195 человек. Ли Хве Сон возглавляет её с 2015 года. Специальный доклад о повышении средней температуры на Земле на 1,5 градуса был принят в 2018 году в Инчхоне на съезде организации. В документе изложено требование приложить усилия, чтобы к 2050 году сохранить уровень роста температуры в пределах 1,5 градусов.