Лицензия на открытие первой коммерческой больницы отозвана

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Проект создания в провинции Чечжудо первой в стране коммерческой больницы аннулирован. По закону вновь созданное медицинское учреждение должно приступить к полномасштабной работе в течение трёх месяцев. Однако в случае с больницей Greenland International этого не произошло. В этой связи местные власти провели слушания, по итогам которых было принято решение отозвать лицензию. Филиал китайской корпорации Greenland Holding Group указывает, что подготовка к началу работы не была проведена в связи с иском, поданным против местных властей, которые затянули процедуру выдачи лицензии на 15 месяцев, разрешив предоставлять услуги исключительно иностранным пациентам.

Участники слушаний сочли озвученные причины затягивания начала работы несущественными. Указывается, что лечение корейских граждан не являлось важной частью первоначального плана учредителей больницы. В ходе слушаний представители больницы не смогли также предъявить доказательства о найме медицинского персонала, хотя об этом было заявлено еще при получении лицензии.

По действующему закону в РК имеют право открывать больницы только врачи, правительственные, образовательные или социальные учреждения. В исключительных случаях коммерческие больницы могут создаваться на острове Чечжудо и в зонах свободной экономической торговли лишь с разрешения центрального правительства и местных администраций.

Лицензия на открытие больницы Greenland International было выдано в 2015 году министерством здравоохранения и социального обеспечения выдало. Мнения общественности по поводу её отмены разделились. Противники открытия коммерческих больниц считают, что такие медицинские учреждения могут разрушить государственную систему и вызвать рост медицинских расходов. Сторонники, наоборот, говорят об улучшении качества медицины и возможности предоставления выбора медицинских услуг. Президент страны Мун Чжэ Ин выступает против коммерческих больниц, в связи с чем в ближайшем будущем не ожидается выдачи новых лицензий.