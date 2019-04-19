Авиакомпания Asiana Airlines будет продана

ⓒYONHAP News

Из-за финансовых трудностей Kumho-Asiana Group приняла решение продать контрольный пакет акций второй по величине южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. 15 апреля бывший председатель Kumho-Asiana Group Пак Сам Гу и его сын Пак Сэ Чхан, занимающий пост главы Asiana IDT, встретились с главой основного банка-кредитора Саноп Ли Дон Голем. До окончания процедуры продажи компании её генеральным директором останется Хан Чхан Су. Стороны договорились составить совместный план по скорейшей нормализации работы компании.

Группа компаний Kumho-Asiana активно развивалась с 2002 года под руководством её бывшего председателя Пак Сам Гу. Благодаря агрессивной политике развития, в 2006 году была выкуплена компания Daewoo E&C, в 2008 году - CJ Logistics. В результате Kumho-Asiana вошла в десятку крупнейших конгломератов страны. Однако позже возникли проблемы из-за слишком агрессивного поглощения Daewoo E&C. Ситуация усугубилась кризисом на строительном рынке в 2009 году, из-за чего Daewoo E&C была снова продана, а в компаниях Kumho Industrial и Kumho Tire была проведена реструктуризация. В 2010 году к руководству снова вернулся Пак Сам Гу, который попытался выкупить обратно компании Kumho Industrial и Kumho Tire. Однако при покупке последней возникли проблемы. Вместе с тем, тогда же была налажена финансовая структура компании Asiana Airlines, поэтому на 2019 год был намечен перезапуск работы всей группы. Но аудиторский скандал, выявивший непорядок в отчётности Asiana Airlines, серьёзно пошатнул и без того слабую структуру компании.

Предполагается, что стоимость контрольного пакета акций авиакомпании превысит 1 млрд долларов. В качестве потенциальных покупателей называют такие крупные корпорации как SK, Hanhwa, CJ и другие.