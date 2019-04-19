КНДР пытается сблизиться с Россией

После безрезультатного саммита в Ханое КНДР сделала выбор в пользу России, учитывая схожесть интересов. Север ищет способ обойти санкционный режим, а Россия стремится к усилению своего влияния на ситуацию на Корейском полуострове. В настоящий момент КНДР осуществляет сложные манёвры между четырьмя странами. США работают над усилением давления на КНДР. Япония активно использует ситуацию для укрепления своей оборонной политики. Китай поддерживает Север, но его действия сдерживаются различными факторами, среди которых торговый спор с США. Россия же, находясь в противостоянии с США, пытается наверстать упущенные позиции в решении проблем Корейского полуострова.





В последнее время Россия при каждом удобном случае выступала за смягчение антисеверокорейских санкций. В Москве неоднократно говорили о необходимости частичной отмены санкций в ответ на прекращение Севером ракетных пусков и закрытия ядерного полигона. Китай не имеет возможности активно выражать свою позицию по этому вопросу, будучи озабоченным защитой своих интересов. Поэтому Москва является наиболее подходящим партнёром для Пхеньяна в нынешних условиях. На этом фоне вспоминается опыт Ким Ир Сена, деда Ким Чон Ына. В 50-60-е годы Ким Ир Сен получил немало выгоды, реализуя политику маневрирования между двумя противоборствующими крупными державами.





Ким Чон Ын открыл вторую эпоху политического руководства страны, проведя масштабную кадровую перестановку. Это может указывать на опасения Пхеньяна по поводу политической стабильности в стране. Безрезультатность саммита в Ханое могла вызвать сомнения относительно руководящих способностей Ким Чон Ына. Вполне возможно, что это обострило противостояние разных сил в руководстве Севера. В этой ситуации подражание Ким Ир Сену во внешней политике вполне оправдано. Это позволит укрепить «династическую легитимность» и достичь внешнеполитических целей. Ведь в настоящий момент никто в КНДР не может выразить хоть какие-либо возражения относительно политики Ким Ир Сена. Вопрос в том сможет ли Россия удовлетворить нужды КНДР в той же степени, что Китай. Пекин буквально спасал Пхеньян в сложной ситуации санкционного давления. Такая политика Китая, конечно, обусловлена стратегической важностью КНДР для китайского руководства. Россия оказывает Северу немалую помощь в обеспечении нефтепродуктами и продовольствием. Но стратегические интересы Москвы сложно переплетаются с Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией. Поэтому Север не может полностью положиться на Россию, отказавшись от взаимодействия с Китаем. По мнению экспертов, нынешние шаги Пхеньяна по сближению с Москвой, могут быть направлены на то, чтобы заставить Пекин проявить большую активность в поддержке Севера.



