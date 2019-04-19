Пять лет со дня гибели парома «Сэволь»

16 апреля в Корее прошли траурные мероприятия по случаю пятилетия гибели пассажирского парома «Сэволь». На церемонии в городе Ансане присутствовали вице-министр по социальным вопросам и министр образования Ю Ын Хе, министр морского и рыбного хозяйства Мун Сон Хёк, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, представители политических партий и жители города. В память о погибших учениках школы Танвон по всему городу звучала сирена. Аналогичное мероприятие состоялось в мемориальном парке города Инчхона. Поминальная церемония состоялась также на острове Чиндо провинции Чолла-Намдо, где затонул паром. В школе Танвон города Ансана состоялась отдельная церемония, на которой выступал хор учащихся.

Паром «Сэволь» затонул 16 апреля 2014 года в водах уезда Чиндо-гун провинции Чолла-Намдо. На пароме находились 476 человек – пассажиров и членов экипажа. 70% пассажиров составляли учащиеся и учителя школы высшей ступени Танвон города Ансана. Спасти удалось лишь 172 человека, 304 человека погибли.

Жертв удалось бы избежать при грамотной организации спасения. Вместо приказа покинуть судно капитан приказал всем оставаться на своих местах, хотя паром уже тонул. Капитан и экипаж покинули судно, оставив на нём пассажиров. Морская полиция также не смогла оценить ситуацию правильно и оказать своевременную помощь, из-за чего шанс на спасение для многих оказался упущенным.

В ходе расследования были выявлены серьёзные проблемы, которые и стали основной причиной затопления парома. Среди них резкая смена направления судна, перегруз, изменение конструкции в ходе ремонта и другие. Виновные понесли наказание. Бывший президент компании «Чхонхэчжин хэун», владевшей паромом «Сэволь», Ю Бён Он скончался, находясь в бегах. В апреле 2017 года паром «Сэволь» был поднят со дна моря, и эксперты приступили к изучению корпуса, но так и не пришли к единому выводу. В марте 2018 года начала работу вторая специальная следственная комиссия.