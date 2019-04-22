Золотая моя жизнь (5) 내 맘이야

МИД КНДР подверг критике высказывания Джона Болтона
2019-04-22 14:22:02
#Говорим как герои сериалов l 2019-04-21
Фраза недели
내 맘이야
[Нэ мамия]
Что хочу то и делаю
Грамматика
내 – сокращенная форма от слова 나의 «мой, моя, мое, мой». 맘 – это тоже сокращенная форма от существительного 마음 «душа, сердце, желание, настроение». Плюс связка –이다 в форме разговорной стили речи –이야. Оригинал этого выражения 나의 마음대로 하다 «делать как душе угодно, делать по своему желанию». В укороченном варианте - 내 맘이야.
내가 어디서 무엇을 할 지, 그건 내 맘이야.
- Где и что мне делать решаю я.
나 오늘 공부 안 할거야. 내 맘이야.
- Сегодня я не буду учиться. Что хочу то и делаю.
이걸 왜 하냐고? 내 맘이야!
- Зачем это делать? Потому что хочется!
2019-04-22 14:22:02
2019-04-22 14:31:28
2019-04-22 10:53:46