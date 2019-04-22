Золотая моя жизнь (5) 내 맘이야

Фраза недели

내 맘이야

[Нэ мамия]

Что хочу то и делаю





Грамматика

내 – сокращенная форма от слова 나의 «мой, моя, мое, мой». 맘 – это тоже сокращенная форма от существительного 마음 «душа, сердце, желание, настроение». Плюс связка –이다 в форме разговорной стили речи –이야. Оригинал этого выражения 나의 마음대로 하다 «делать как душе угодно, делать по своему желанию». В укороченном варианте - 내 맘이야.





내가 어디서 무엇을 할 지, 그건 내 맘이야.

- Где и что мне делать решаю я.





나 오늘 공부 안 할거야. 내 맘이야.

- Сегодня я не буду учиться. Что хочу то и делаю.





이걸 왜 하냐고? 내 맘이야!

- Зачем это делать? Потому что хочется!



