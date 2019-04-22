Приоритеты южнокорейской промышленности

Правительство РК определило три сектора приоритетного развития промышленности, куда вошли производство системных проводников, биотехнологии и разработка передовых технологий для автомобилей будущего с двигателем на водородном топливе. Производство полупроводниковых компонентов рассматривается в качестве нового двигателя роста, развитие которого будет способствовать корпоративному партнёрству и созданию новых рабочих мест. В настоящее время южнокорейская полупроводниковая промышленность в основном сконцентрирована на производстве полупроводниковой памяти, и здесь доля РК на мировом рынке приближается к 60%. В противоположность этому производство полупроводниковых компонентов для промышленного и сетевого оборудования остаётся на уровне 3-4%, и в этом РК значительно отстаёт от США, ЕС и Японии. В связи с этим постоянно подчёркивается необходимость развития данного сектора, так как это станет залогом расширения полупроводниковой промышленности и повышения эффективности взаимодействия на разных этапах производства.





Развитие биоотрасли подразумевает сочетание передовых биотехнологий с информационно-коммуникационными технологиями. Оно ориентировано на обеспечение пищевых продуктов будущего. Такая необходимость связана с прогнозируемыми изменениями, связанными со старением населения, инфекционными заболеваниями, вопросами пищевой безопасности и глобальным потеплением климата. В связи с этим правительство оказывает усиленную поддержку биоотрасли, поддерживает разработки новых лекарственных препаратов и медицинского оборудования.





Проект автомобиля будущего подразумевает разработку водородного электромобиля на базе уже зарекомендовавших себя технологий мирового уровня. Вслед за обнародованием общегосударственного плана развития в январе этого года активно принимаются усилия по активизации «водородной экономики». Смягчение государственного регулирования способствовало ускорению расширения инфраструктуры зарядных станций для водородных электромобилей. В сфере производства энергии на водородных топливных элементах продвигается строительство объектов на основе отечественных технологий. Водородная экономика – это та область, в которой РК может стать первопроходцем. Компания Hyundai Motor в 2013 году преуспела в массовом производстве первого в мире водородного электромобиля, а в прошлом году выпустила первый в мире Nexo с долговечностью, эквивалентной показателям двигателя внутреннего сгорания. Однако нет гарантии того, что первенство сохранится навсегда, так как на подходе такие серьёзные соперники как Германия, Китай и Япония.



