Творчество легендарного рок-бэнда «Сонгольмэ»





В нашей ежемесячной рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» апреля прозвучали композиции легендарного южнокорейского рок-бэнда «Сонгольмэ», название которого можно перевести на русский как «сапсаны». Эта группа была своеобразным объединением участников популярнейших студенческих рок-групп 1970-х годов - «Хвальчжуро» и «Тернеция» (Black Tetra). Познакомились исполнители двух групп в 1978 году, когда каждая из них получила награду на «Прибрежном музыкальном конкурсе» телерадиовещательной компании TBC. После выпуска в 1979 году дебютного альбома группы «Хвальчжуро» из неё ушли два участника, а четыре оставшихся участника «Хвальчжуро» решили продолжить творческую деятельность, но уже под другим именем группы - «Сонгольмэ». Таким образом, в ново созданной группе «Сонгольмэ» выступали: вокалист и ударник Пэ Чхоль Су, гитарист Чи Док Оп, басист Ли Ын Су и клавишник Ли Бон Хван. Первая официальная пластинка рок-бэнда «Сонгольмэ» с песней «В жизни всё бывает» появилась в 1979 году. Эта песня прозвучала первой в рамках нашей рубрики. Этот рок-бэнд регулярно и активно проводил живые выступления, и спустя некоторое время приобрёл широкую популярность. Позже, треки из первой официальной пластинки, которые не были признаны на момент их появления, стали настоящими хитами. Они были перезаписаны, а некоторые из них даже вошли в последующие альбомы группы «Сонгольмэ». Как известно, первые работы этого бэнда отличаются от музыки, исполненной в то время другими рок-коллективами Кореи. Бесспорно, «Сонгольмэ» оставил огромный след в истории тяжёлого рока Южной Кореи.

Спустя некоторое время, в 1981 году, из группы «Сонгольмэ» ушли еще двое участников и лидер группы Пэ Чхоль Су, предложил участникам группы «Тернеция» объединиться в единый коллектив. Таким образом Пэ Чхоль Су удалось привлечь современный поп-стиль композиций «Тернеции» в традиционный стиль музыки «Хвальчжуро». Лидер группы «Тернеция» (Black Tetra) - Ку Чхан Мо, в свою очередь, также был очарован музыкальными красками «Хвальчжуро». Поэтому вскоре состав коллектива «Сонгольмэ» пополнился тремя новыми участниками - вокалистом Ку Чхан Мо, гитаристом Ким Чжон Соном и ударником О Сын Доном. В этом легендарном составе группа выпустила второй регулярный альбом в 1981 году, в который вошли её бессмертные хиты. А на наших волнах прозвучала композиция «Случайно встреченная ты» в исполнении рок-коллектива «Сонгольмэ». Старые поклонники исполнителей не были рады новым музыкальным краскам группы. И это было понятно, так как стиль коллектива действительно сильно изменился. Но лидеры обеих групп - Пэ Чхоль Су и Ку Чхан Мо, не прогадали с выбором, продемонстрировав отличную синергию двух разных музыкальных стилей. Ведь именно с тех пор начался взлёт популярности «Сонгольмэ», который корейцы называют «золотым веком» этой рок-группы. А далее в нашей программе прозвучал хит из третьего регулярного диска 1983 года выпуска - песня «Капли дождя» в исполнении рок-коллектива «Сонгольмэ».

1980-е годы были кульминационным периодом творческой деятельности рок-бэнда «Сонгольмэ». Он участвовал во всевозможных теле и радиопередачах, а исполняемые им композиции были только качественными. Но, к большому сожалению, в 1984 году коллектив покинул участник Ку Чхан Мо, который решил заняться сольной певческой карьерой. Группа «Сонгольмэ» продолжала своё существование, но в результате многократной смены участников распалась в 1990 году после выпуска девятого регулярного альбома. Добавлю, что в 2010 году коллектив «Сонгольмэ» в составе участников Ли Бон Хвана и Ким Чжон Сона выпустил десятый регулярный альбом. Но записанные без основных участников, Пэ Чхоль Су и Гу Чхан Мо, композиции не сумели воспроизвести неповторимую атмосферу собственных работ 80-х годов. В настоящее время среди участников былой группы в мире шоу-бизнеса остался лишь Пэ Чхоль Су, но теперь он больше известен в качестве популярного ведущего нескольких теле и радиопрограмм. Ну, а в завершение очередной рубрики прозвучала другая популярная песня под названием «Собираемся вместе!» в исполнении рок-группы прошлых лет «Сонгольмэ» из девятого регулярного альбома 1990 года выпуска.





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