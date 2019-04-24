Мебельная компания Jackson Chameleon

© JACKSONCHAMELEON

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы продолжим знакомиться с участниками выставки трендов домашнего интерьера и сопутствующих составляющих - Seoul Living Design Fair, которая проходила с 3 по 7 апреля в столичном выставочном центре COEX. На очереди компания Jackson Chameleon (잭슨카멜레온). С подробностями – президент компании г-н Чон Бон Юн.





Наш бренд был запущен в 2014 году. Мы занимаемся мебелью современного стиля. Мы стремимся к дизайну, соответствующему нынешней эпохе. В названии компании есть слово «хамелеон». Все знают, что он меняет цвет. Таким образом, наша цель - это создание мебели, которая будет подходить к любой обстановке. В природе действительно есть Хамелеон Джексона. Его отличительной особенностью является наличие на голове трёх рогов. Так и мы стремимся делать мебель, которая подходит везде, но имеет свою уникальность.





Компания Jackson Chameleon делает мебель, которая, словно хамелеон, прекрасно подходит под разный интерьер, одновременно демонстрируя свою особенность. Эта компания, стремящаяся к гармонии и уникальности, была основана тремя молодыми дизайнерами.





Вместе со мной нас было трое. Я - Чон Бон Юн, Хван Ду Хён и Сон Чжэ Ён. Мы познакомились в университете. Нашей специальностью был дизайн мебели. После окончания вуза каждый из нас устроился на работу, но мы мечтали об общем деле. Накопив достаточно информации, через некоторое время мы открыли компанию. Тогда мы многого не знали. У нас были неудачи, но была смелость. Мы чувствовали узконаправленность рынка и отсутствие компаний, которые могли бы занять нишу уникальной и интересной продукции. Поэтому мы начали работу по выходу не на большой, а на довольно узкий рынок.





© JACKSONCHAMELEON

Южнокорейский рынок дизайнерской мебели быстро растёт. Но всё это время его рост сдерживали такие факторы, как несовершенство выпускаемой продукции, однобокий дизайн и массовое производство одинаковой мебели. Чон Бон Юн, Хван Ду Хён и Сон Чжэ Ён чувствовали эту ограниченность и решили решить проблему, запустив свой бренд. Сегодня Jackson Chameleon выпускает коллекции новой мебели, в которой большое внимание уделяется дизайнерской составляющей. Каждая коллекция делает акцент на какой-либо особенности новых моделей. На выставке Seoul Living Design Fair компания Jackson Chameleon показала коллекцию диванов, которые в зависимости от необходимости могут быть как функциональным местом для многих людей, так и уютным гнёздышком для пары человек. Самый большой отклик получил модульный диван. В просторном помещении он может быть сложен в большой диван, а в маленькой комнате обеспечить место отдыха или работы для одного. Успешной оказалась и коллекция для любителей домашних животных. В ней представлены диваны, выполненные из прочного материала, который, к примеру, не повреждается от когтей кошек. Для того, чтобы найти такой материал, компания знатно потрудилась, объездив множество выставок по всему миру. Сегодня Jackson Chameleon привлекает внимание необычным дизайном, отказавшись от привычных форм и материалов. Примечательно, что продукция компании была показана в нескольких популярных сериалах, что стало хорошим толчком к развитию. Ведь в таких проектах всегда нужна самая разносторонняя мебель, учитывающая антураж и потребности сюжета. Компания самостоятельно занимается и дизайном, и производством своей продукции. Это позволяет обеспечивать высокий уровень качества и приемлемые цены. Постоянно работая над повышением своего уровня, Jackson Chameleon нацелена на мировой рынок.





Наши амбиции велики. Мы хотим стать единственным в своём роде брендом в стране, а также выйти на зарубежный рынок. В мире много сильных брендов. Мы хотим стать брендом, который сможет попытаться на равных помериться силами с крупнейшими мировыми лидерами в этой отрасли.





Jackson Chameleon является «свежим воздухом» для отечественного рынка мебели, полагаясь на свой крепкий дизайнерский потенциал. Компания уже получила признание в своей стране в качестве уникального производителя. Поэтому она планирует развиваться, продвигая гармонию комфорта и уникальности.