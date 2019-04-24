Южнокорейская отрасль авиаперевозок на грани перемен

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Крупнейшие южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines привлекли внимание общественности. 8 апреля в 00:16 в Лос-Анджелесе в возрасте 70 лет скончался председатель Hanjin Group, бывший председатель совета директоров компании Korean Air Чо Ян Хо. Компания ввела экстренный режим работы. 15 апреля из-за финансовых трудностей Kumho-Asiana Group приняла решение продать контрольный пакет акций второй по величине южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines.

Об этих переменах и их перспективах мы поговорим с главой института экономических исследований Чхамчоын г-ном Ли Ин Чхолем.





В Kumho-Asiana Group принято решение продать контрольный пакет акций авиакомпании Asiana, на которую приходится 60% продаж группы. Это связано с кризисом ликвидности. Крупнейшим акционером Asiana является Kumho Industrial, а контрольным пакетом акций последней обладает Kumho Buslines. Таким образом, бывший председатель Kumho-Asiana Group Пак Сам Гу управляет всей корпорацией через Kumho Buslines. У Asiana Airlines есть шесть дочерних компаний, среди которых Air Busan, Air Seoul и другие. Kumho-Asiana Group намерена продать не только Asiana, но и все её дочерние предприятия. Основной банк-кредитор Саноп приветствовал это решение. Банк намерен оказать помощь в обеспечении ликвидности при условии, если продажа будет осуществлена совместно с дочерними предприятиями.





Изначально, решение о продаже Asiana оказало шоковый эффект. Основатель Kumho Group Пак Ин Чхон основал в 1946 году компанию Kumho Buslines, имея лишь два подержанных автомобиля такси. После этого Kumho Group развивалась в сфере перевозок, а при правительстве Чон Ду Хвана компания была выбрана в качестве участника создания второй гражданской авиакомпании. Таким образом, она начала деятельность в сфере авиаперевозок. Впоследствии, Kumho Group приобрела Daewoo Engineering & Construction, став седьмым по величине финансовым конгломератом страны. Но 15 апреля было принято решение о продаже одного из самых крупных активов корпорации Asiana Air. За этим может стоять чрезмерная политика слияний и поглощений.





Причиной плохих показателей Asiana Airlines можно назвать чрезмерное расширение бизнеса бывшим председателем Kumho-Asiana Group Пак Сам Гу. В 2006 году корпорация приобрела Daewoo Engineering & Construction за 6 трлн вон, а в 2008 году Logistics Corporation за 4 трлн вон. Это резко ухудшило финансовую структуру Kumho-Asiana Group. В 2009 году на фоне глобального финансового кризиса управление корпорацией перешло банку Саноп. В 2015 году была поглощена холдинговая компания Kumho Industrial, что вернуло управление над ней руководству корпорации. Далее Kumho Group вернула под своё крыло Kumho Tire и Asiana Airlines. Это вызвало кризисную ситуацию. К этому добавилась ситуация с перебоями с бортовым питанием в Asiana Airlines и её финансовой отчётностью. Кредитный рейтинг группы был определён на низком уровне DD.





Финансовые проблемы Kumho Group связаны с тем, что руководство, вместо создания здоровой финансовой структуры, стремилось к чрезмерному расширению своих масштабов. Ещё в 2009 году Kumho Tire и Kumho Industrial провели пересмотр своих финансовых структур в связи с различными трудностями. Но руководство Kumho Group сосредоточилось на возвращении прав на управление активами. В итоге корпорация столкнулась с проблемой в виде долга, приблизившегося к 1 млрд долларов, вернуть который практически невозможно. Это привело к необходимости продажи Asiana. Между тем, крупнейшая в стране авиакомпания Korean Air осталась без руководства. Для того, чтобы третье поколение владельцев корпорации Hanjin получило право управления авиакомпанией, необходимо получить по наследству долю холдинговой компании Hanjin KAL, выплатив налог на наследство. Но это процедура представляется очень не простой.





Налог на наследство в этом случае может варьироваться от 170 до 200 млрд вон. Но обеспечить эти средства будет сложно. В числе дочерних компаний холдинговой компании Hanjin KAL - Korean Air, Jin Air, акционерное общество Hanjin и другие. Кроме того, дочерние предприятия имеются и у Korean Airlines. На данный момент у семьи владельцев корпорации Hanjin имеются не более 29% акций Hanjin KAL. Проблема в том, что 17,8% акций принадлежали Чо Ян Хо. Теперь они будут распределены в качестве наследства. Но для управления Hanjin KAL нужно 34% акций.





Чо Хён Тхэ, сын Чо Ян Хо, который является президентом Korean Air, должен решить проблему обеспечения огромных средств, чтобы выплатить налог на наследство, который составляет 200 млрд вон или 180 млн долларов. Но если в этих целях продать часть акций, то можно потерять управление активами. Таким образом, Korean Air и Asiana Airlines должны готовиться к серьёзным испытаниям, причина которых изначально, по мнению экспертов, заключается в рисках, связанных с контролем над активами семей основателей корпораций.





Если рассматривать Korean Air и Asiana Airlines отдельно, то это отличные компании. На бирже их ценные бумаги показывают активный рост. На этом фоне инвесторы положительно рассматривают новость о продаже Asiana Airlines. На протяжении пяти последних лет показатели этих авиакомпаний были также неплохими. Продажи сохраняют рост. В течение последующих 20 лет прогнозируется высокий среднегодовой рост в 3,6%, что обусловлено увеличением спроса на поездки за рубеж. Если нынешняя ситуация поможет укреплению конкурентоспособности компаний и созданию более прозрачной системы управления, то она может стать шансом для нового положительного рывка.





Ситуация вокруг Korean Air даёт надежды на положительный итог, если исходить из точки зрения о начале процесса улучшения структуры управления. Продажа Asiana Airlines также может стать положительным моментом, решив проблему огромного долга и рисков семьи основателей корпорации Kumho Group, связанных с правом на управление активами. Таким образом, видимый кризис вполне может быть шансом на новый подъём.