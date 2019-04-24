США решили не продлевать срок исключений из «нефтяных» санкций против Ирана

Решение США не продлевать срок действия исключений из «нефтяных» санкций против Ирана порождает в Сеуле опасения по двум пунктам. Это рост мировых цен на нефть и отрицательное влияние на южнокорейские нефтеперерабатывающие компании. Предполагается, что суточный объём иранского экспорта нефти составляет 1 млн баррелей. Ввиду объявления Вашингтона этот объём единовременно снизится до нуля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что страны OPEC с лихвой восполнят запрет на закупку иранской нефти. США сегодня стали крупнейшим в мире производителем сланцевой нефти, а Саудовская Аравия имеет наибольшее влияние в организации OPEC. Если и другие крупнейшие экспортёры нефти нарастят объём производства, то нынешний уровень поставок можно сохранить. Однако в этом году мировые цены на углеводороды уже выросли на 40%. Это связано со снижением объёмов добычи и нестабильностью в Ливии и Венесуэле. Следовательно, даже самые незначительные перебои в поставках могут вызвать дестабилизацию рынка. В OPEC меры снижения добычи нефти продлятся до июня. Если они не будут продлены, то проблему, связанную с запретом на иранскую нефть, возможно, удастся сгладить. Однако проблема в том, последует ли Саудовская Аравия требованию США о повышении объёмов добычи углеводородов. Ведь местные власти выступают за сохранение высоких цен.





В связи с решением Дональда Трампа о прекращении действия мер о выведении ряда стран из-под «нефтяных» санкций против Ирана южнокорейские нефтехимические компании неизбежно окажутся под ударом. По поставкам углеводородов и в вопросе работы заводов проблемы быть не должно, благодаря усилиям по диверсификации каналов импорта нефти. Но в краткосрочной перспективе неизбежны проблемы с временным ростом стоимости ввозимого сырья, а также ухудшением производительности и доходности.





Иран является для РК пятым поставщиком нефти после Саудовской Аравии, Кувейта, США и Ирака. На Иран приходится 8,6% ввозимой в РК нефти. Для отечественных компаний важны поставки из Ирана конденсата, в котором высокое содержание нафты, базового сырья для производства нефтепродуктов. Кроме того, иранские цены ниже других. Разница может достигать шести долларов за баррель. То есть, для южнокорейских компаний Иран является оптимальным поставщиком углеводородов. 50% конденсата, ввозимого в РК, приходятся на эту страну. Конечно, деловые круги в какой-то мере учитывали риски нефтяных санкций Ирана. Но отрицательного влияния избежать всё же вряд ли не удастся.



