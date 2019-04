Основные апрельские новости южнокорейского шоу-бизнеса

© YONHAP News

Свежая пластинка группы «Бантхан сонёндан» появилась на свет только 12 апреля 2019 года, но она успела одержать впечатляющую череду побед не только в мире поп-музыки Кореи, но и по всему миру! 14 апреля 2019 года главный трек 'Boy With Luv' нового альбома 'MAP OF THE SOUL: PERSONA' занял третье место в музыкальном чарте 'Global Top 200' стримингового сервиса 'Spotify'. 8 апреля группа 'EXO' и её поклонники со всего мира отпраздновали седьмую годовщину дебюта любимой группы. Официальный глобальный фан-клуб 'EXO-L' начал активно распространять эту новость на страницах в Twitter. И уже в час ночи по корейскому времени хэштеги #7YearsWithEXO, #7ogetherWithEXO и #EXO7thAnniversary вошли в ТОП-7 мировых трендов. Кроме того, артистка Су Ён, известная как участница группы «Сонёсидэ», впервые сыграла главную роль в кинофильме «Воспоминания о конце» (Memories of a Dead End) совместного производства РК и Японии. Премьера фильма в кинотеатрах Кореи состоялась 4 апреля. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 24 апреля.