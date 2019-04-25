Рассказ «До и после наводнения» писательницы Пак Хва Сон

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Удача человека зависит от его судьбы. Почему эти зеленые юнцы не хотят попотеть, чтобы чего-то добиться, только завидуют богатым людям. Я слышал, что в прошлый раз, когда земля потрескалась от засухи, вы пошли к хозяину Хо и просили понизить цену на землю. Жаль, что у нас судьба такая, и не видать нам богатства, даже если мы будем работать до изнеможения. Но это не позволяет нам винить богатых.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Свой личный опыт Пак Хва Сон пересказывала с социальной точки зрения. Она живо и смело передавала трудности жизни крестьян и женщин в колониальную эпоху. В середине 1930-х годов было опубликовано много произведений о природных бедствиях. Пак Хва Сон лично собирала сведения о наводнении, на основе которых написала рассказ. Детальными описаниями и предложениями она передала всю трагичность действительности фермеров, которые страдали от страшных наводнений или засухи.









А дождь, тем временем, лил все сильнее и сильнее. Вода уже вышла из берегов реки и добралась до двора дома героя. С улицы послышались крики соседей.









- Это случается каждый год! Каждый год! Что тебе так не понравилось, что ты отказался уходить из дома, хотя люди к тебе дважды приходили! Чтобы убить нашего ребенка? Небеса бессердечны! И господь бездушен!

Она кричала и металась, как сумасшедшая.









Писательница Пак Хва Сон (1903-1988) дебютировала в 1925 году в журнале «Чосон мундан» с произведением «Накануне Чхусока». В 1966 году стала лауреатом премии «Корейская литература».