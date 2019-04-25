Командование сил ООН одобрило доступ туристов в ДМЗ 

Командование вооружённых сил ООН в РК одобрило открытие доступа гражданских лиц в район демилитаризованной зоны на территории уезда Косон-гун провинции Канвондо в рамках запуска туристического маршрута «Тропа мира в ДМЗ». В проекте, обнародованном третьего апреля южнокорейским правительством, заявлены три такие «тропы». Две другие планируется открыть на участках ДМЗ в уезде Чхорвон-гун провинции Канвондо и в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Уезд Косон-гун был выбран для пилотного запуска данной туристической программы из соображений безопасности.





Пролегающая через Косон-гун «Тропа мира» общей протяжённостью почти восемь километров будет включать два маршрута: пешеходный длиной около трёх километров и автомобильный чуть больше пяти километров от смотровой площадки в Парке Объединения до смотровой площадки в горах Кымгансан. Пешеходный маршрут будет проходить вдоль побережья, и по нему будут дважды в день проводиться экскурсии для групп по 20 человек. Автомобильный маршрут также будет открыт дважды в день, принимая по 80 человек. Таким образом, общий экскурсионный поток составит 200 человек в день. В течение пробного периода «Тропа мира» будет работать шесть раз в неделю. Туристы должны будут надеть гражданские бронежилеты и каски, а передвижение возможно лишь в сопровождении военнослужащих.





Из трёх «Троп мира» только маршрут в уезде Косон-гун не проходит через внутреннюю часть демилитаризованной зоны, поэтому именно он был выбран в качестве первого участка для запуска проекта. Кроме того, расстояние до северокорейской зоны ответственности там составляет минимум 1 километр 600 метров, что превышает эффективную дальность стрельбы из винтовки. Туристам запрещено отклоняться от установленного маршрута. Помимо соображений безопасности, это вызвано необходимостью принимать во внимание вопросы охраны окружающей среды. Демилитаризованная зона представляет собой природный заповедник, куда на протяжении более чем полувека не ступала нога человека. Чтобы свести к минимуму человеческое вмешательство в экологию региона для реализации проекта «Троп мира в ДМЗ» решено использовать уже существующие дороги и проходы. Параллельно с этим будут приняты меры по сокращению вмешательства в местную флору и фауну, а также внедрена беспилотная система мониторинга воздействия на окружающую среду. Так, в период зимовки журавлей в уезде Чхорвон-гун с октября по март работа туристических маршрутов будет ограничена. Все три туристических маршрута в будущем планируется включить в состав планируемого Парка Мира в ДМЗ.