День рождения (생일/Birthday, 2019)

Samsung Electronics вложит 115 млрд долларов в сферу системных полупроводников
2019-04-25 11:01:10
#Новости шоу-бизнеса l 2019-04-18
Жанр: драма
Режиссер: Ли Чжон Он
В ролях: Соль Гён Гу, Чон До Ён и др.
Премьера: 3 апреля 2019 года
Ограничение: нет
«Наша история после апреля 2014 года...»
Главные герои Чон Иль и Сун Нам живут в печали с тех пор, как этот мир покинул их сын Су Хо. Каждый год в день его рождения родители впадают в еще большую депрессию.
День рождения Су Хо без самого именниника.
Родные и друзья собравшись вместе, решили подарить друг другу дорогие сердцу воспоминания о Су Хо...
Один раз в год... ради тебя... мы все собираемся вместе.
«Мы никогда тебя не забудем».
2019-04-25 11:01:10
2019-04-25 14:41:05
2019-04-25