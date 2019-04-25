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День рождения (생일/Birthday, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-04-18


Жанр: драма

Режиссер: Ли Чжон Он

В ролях: Соль Гён Гу, Чон До Ён и др.

Премьера: 3 апреля 2019 года

Ограничение: нет


«Наша история после апреля 2014 года...»


Главные герои Чон Иль и Сун Нам живут в печали с тех пор, как этот мир покинул их сын Су Хо. Каждый год в день его рождения родители впадают в еще большую депрессию.


День рождения Су Хо без самого именниника.

Родные и друзья собравшись вместе, решили подарить друг другу дорогие сердцу воспоминания о Су Хо...


Один раз в год... ради тебя... мы все собираемся вместе.

«Мы никогда тебя не забудем».

День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
День рождения (생일/Birthday, 2019)
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