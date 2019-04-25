День рождения (생일/Birthday, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Ли Чжон Он

В ролях: Соль Гён Гу, Чон До Ён и др.

Премьера: 3 апреля 2019 года

Ограничение: нет





«Наша история после апреля 2014 года...»





Главные герои Чон Иль и Сун Нам живут в печали с тех пор, как этот мир покинул их сын Су Хо. Каждый год в день его рождения родители впадают в еще большую депрессию.





День рождения Су Хо без самого именниника.

Родные и друзья собравшись вместе, решили подарить друг другу дорогие сердцу воспоминания о Су Хо...





Один раз в год... ради тебя... мы все собираемся вместе.

«Мы никогда тебя не забудем».