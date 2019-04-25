Глава 4. Король Сок Тхаль Хэ (2)

Конечно, Хо Гон не поверил словам мальчика. Возник спор, в результате чего они решили обратиться в государственную службу, чтобы определить настоящего хозяина жилья. Чиновник спросил у мальчика, сможет ли он доказать, что его предки жили там.

Мальчик уверенно ответил: «Конечно! Мои предки занимались кузнечным делом. Они на время пошли в соседнюю деревню по делам, а в это время другой человек пришел и начал жить в их доме без разрешения. Если начать копать землю около того дома, то можно легко найти доказательства – точильные камни и угли».

Люди начали копать землю и нашли там вещи, которые, по мнению мальчика, принадлежали его предкам. Бедному Хо Гону пришлось отдать свой дом этому мальчику. Итак, у мальчика появились дом и земля.

Позже люди назвали этого мальчика Тхаль Хэ, так как он при рождении пробил скорлупу и выбрался из яйца. Он получил фамилию Сок со значением «прошлое» (昔). Существуют несколько версий получения такой фамилии. Одни говорят, что она исходит из того, что в прошлом он забрал чужой дом. Другие говорят, что это связано с сорокой, благодаря которой бабушка нашла мальчика. По их мнению, из иероглифа со значением «сорока» (鵲) люди удалили элемент, означающий «птицу» (鳥). В итоге остался только иероглиф «сок» (昔).

Шли годы, мальчик вырос умным и красивым мужчиной. Его знала почти вся страна. Король Нам Хэ в то время искал подходящего кандидата в мужья своей первой дочери. Королю понравилась история о Тхаль Хэ, и он отдал свою дочь замуж за нашего героя. Королевский зять обладал не только умом, но и волшебной силой. Однажды он приказал слуге принести воды. Мальчик из-за сухости в горле решил сам выпить немного воды, прежде чем поднести её хозяину. Он приложил губы к чаше, и отпил глоток воды. Но вот беда! Губа мальчика приклеилась к посуде. Он ничего не мог сделать. Увидев хозяина, мальчик горько заплакал: «Господин, простите меня! Я клянусь, что это больше не повторится». Только после этого он смог освободиться от проклятия. Естественно, слуги боялись своего хозяина и выполняли все его приказы.