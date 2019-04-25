



В Корее уже прошли последние холода и отцвели первые весенние цветы. Скоро все вокруг будет утопать в зелени и цветах. Об этом периоде весны написано много корейских традиционных песен и мелодий. С некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 411. Песни о весне

* Песня «Ногымбанчхо» - Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)

* Мелодия «Весна на караульном посту» (композитор Кон Ён Сон) - Ли Ён Гу (бамбуковая флейта тансо), Мун Ян Сук (цитра каягым), Кан Э Чжин (смычковая цитра ачжэн)

* Песня «Весенний день» - Син Чхан Рёль (композитор, автор слов, вокал), ансамбль «Кырим»